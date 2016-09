Uzbrojeni migranci z Calais zaatakowali Brytyjkę [wideo]

Jedna z najlepszych zawodniczek w woltyżerce Lucy Phillips przeżyła chwilę grozy w drodze na Wyspy, gdy jej samochód został zaatakowany przez gang uzbrojonych po zęby migrantów.

Do wydarzenia doszło, gdy Brytyjka wracała do kraju z mistrzostw świata w woltyżerce. Podróżowała wraz ze swoim rodzicami i koniem. Było już późno, dochodziła godzina 1:30 w nocy. Jechała przez Francję w kierunku Kanału La Manche, gdy nagle na drodze zauważyła powalone drzewo. Szybko okazało się, że ma do czynienia z pułapką zastawioną przez migrantów mieszkających w obozie w Calais. Zza krzaków wyskoczyła grupa dziesięciu mężczyzn, którzy natychmiast zaatakowali pojazd.

Ubrani w czarne stroje i uzbrojeni w kije baseballowej i grube gałęzie zaatakowali samochód Phillips i przyczepę, w której transportowany był jej koń. Z powodu zamieszania i hałasu zwierzę wpadło w panikę. Amazonka natychmiast ruszyła uspokajać swojego pupila, a tymczasem napastnicy próbowali dostać się do przyczepy bocznymi drzwiami. “To było przerażające doświadczenie” – komentuje 26-letnia kobieta. “Nie chce straszyć innych ludzi, ale wracając do UK przez Francję trzeba naprawdę bardzo uważać. Po tym, co tam przeżyliśmy obiecaliśmy sobie, że już nigdy tam nei wrócimy”

Imigrantom, którzy zaatakowali samochód Phillips i jej rodziny udało się uciec. Podczas ich ataku ucierpiała karoseria, a szkło ze zbitego okna zraniło rodziców kobiety. Ucierpiała twarz jej matki imieniem Liz, a jej ojciec odniósł obrażenie w rękę. W zasadzie nic złego się nie stało, ale ofiarom po tych wszystkich wydarzeniach ciężko było dojść do siebie.

Jak widać sytuacja na “imigranckim pograniczu” między Francją, a Wielką Brytanią pogarsza się i to dosłownie z dnia na dzień. Uchodźcy przebywający w Calais stali się już tak zdesperowani, że zaczęli atakować mniejsze samochody.