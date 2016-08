Uważaj! Facebook chce wiedzieć o Tobie wszystko. Zobacz, jakie zbiera informacje

Wszechobecny portal społecznościowy Facebook zmienił i zrewolucjonizował Internet i tym samym całą cywilizację zachodnią. Jeśli ktoś uważa, że portal ten służy tylko do komunikacji ze znajomymi, to jest w grubym błędzie.

Facebook to prawdziwa maszyna do zarabiania pieniędzy. Tylko w 2014 roku portal zarobił „na czysto” niemalże 3 mld dolarów, ale apetyt portalu jest ciągle niezaspokojony. Na czym chce zarabiać społecznościowy gigant? Na informacjach o użytkownikach, dlatego już teraz zbiera o nich bardzo szczegółowe dane. Wszystko po to, żeby reklama była jeszcze bardziej skuteczna i jak najdokładniej trafiała w gusta użytkowników.

Jak to się dzieje, że Facebook zbiera o nas te wszystkie informacje? Niedawno amerykański dziennik „Washington Post” ujawnił raport, w którym stwierdza, że Facebook zbiera 98 różnych informacji o nas. Gdy jesteśmy zalogowani i mamy przy tym otwarte inne strony, to „widzi on” jakie strony przeglądamy. W ten sposób może dowiedzieć się, że ktoś lubi motoryzację, podróże lub jazdę na rowerze. Portal będzie wiedział nawet, że w najbliższym czasie użytkownik chce się wybrać do Australii oraz jaka jest jego ulubiona marka odzieżowa.

Za pośrednictwem przycisku „lubię to” również zbierane są potrzebne dane, a obecnie także za pośrednictwem emotikon wyrażających stan, w jakim jesteśmy. Wszystkie te dane trafiają do reklamodawców, którzy płacą grube miliony za nie, aby móc dostosować odpowiednią ofertę i zwiększyć dzięki temu sprzedaż.

Co panowie z Facebooka o nas wiedzą? Na przykład gdzie pracujemy, nazwę pracodawcy, branżę, stanowisko i ile osób jest zatrudnionych w firmie lub zakładzie. Będą też wiedzieli jeśli użytkownik ma założoną własną działalność.

Portal skupia się też m.in. na garażach swoich użytkowników i zbiera informacje o tym, jakimi samochodami jeżdżą, czy planują je wymienić, a może kupić motocykl lub quad. Facebook bez problemu dowie się też, jaki jest rocznik maszyn użytkowników, żeby sprawdzić czy nie będą przypadkiem potrzebować do nich nowych części.

Jednymi z ważniejszych danych są te o zakupach. Facebook zbiera je bardzo gorliwie. Stąd na liście znajdują się informacje o tym, czy użytkownicy mają zwierzęta domowe, czy mają alergię i czy chodzą do restauracji.

Podobnie ważne są zainteresowania, z których tak samo można wyciągnąć informacje i dostosować ofertę reklamową pod konkretnego użytkownika z konkretnymi zainteresowaniami. Większość użytkowników Facebooka nie zdaje sobie sprawy z mechanizmów, jakimi kierują się jego właściciele. Są jednak osoby, które nie chcą, żeby ktoś zbierał informacje na ich temat, dlatego korzystają oni z innych, mniejszych i często lokalnych portali społecznościowych.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę informacji, jakie zbiera o nas Facebook.