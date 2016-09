UWAGA: Portal “Polish Express” zmienia się dla Was!

“Polish Express” zmienia się dla swoich czytelników! Już wkrótce wystartujemy z nową wersją naszego portalu, którego ostateczny kształt stworzyliśmy na podstawie waszych sugestii i pomysłów.

Od 2003 roku towarzyszymy polskiej emigracji na Wyspach. Piszemy o tym, co jest dla niej ważne, walczymy ze stereotypowym wizerunkiem Polaka w UK, interweniujemy, kiedy zachodzi potrzeba, słowem – zajmujemy się wszystkim tym, czym zajmować się powinny nowoczesne media. W tej kwestii nie zmieniło się nic od momentu, gdy wpadliśmy na pomysł założenia gazety dla Polaków na Wyspach, ale już wkrótce zmieni się nasz wygląd…

Layout internetowego wcielenia “Polish Express” przejdzie gruntowny lifting. Nasza strona stanie się bardziej przejrzysta, intuicyjna, nowoczesna – wprowadzimy innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności. Zmiany dotkną także wersję mobilną naszego magazynu, która, uwierzcie nam, podczas pierwszych testów nie tylko wygląda rewelacyjne, ale działa bardzo płynnie i jest świetnie zoptymalizowana.

Od dłuższego czasu wczytywaliśmy się w Wasze maile pełne uwag, spostrzeżeń i propozycji, dlatego dla wszystkich tych, którzy już nasycą się najświeższymi newsami z Wysp i świata – przygotowaliśmy niespodziankę. Do portalu Polish Express News dołącza LAJT – to właśnie w LAJT Magazine przeczytacie wszystko o gwiazdach, najnowszych dietach, modzie, odkryciach medycyny, seksie i związkach. W LAJT pisać będziemy o wszystkim, co wiąże się z naszym stylem życia.

Kto lubi niespodzianki, ten będzie LAJT