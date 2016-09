UWAGA: Nawilżane chusteczki dla dzieci zawierają mnóstwo szkodliwych substancji!

To jeden z tych produktów, bez którego ciężko się obyć wielu osobom. Zawsze mamy go pod ręką i bez zastanowienia używamy, zwłaszcza w higienie naszych dzieci. Okazuje się jednak, że takie chusteczki zamiast pomóc, mogą bardzo szkodzić.

Czy ktoś z was kiedyś sprawdzał z czego zostały zrobione nawilżone chusteczki, których używamy do przecierania niemowląt, do higieny intymnej, czy po prostu do dezynfekcji? Wiele matek traktuje nimi swoje dzieci już od pierwszych dni po narodzeniu, w końcu są tak szeroko reklamowane, polecane przez media i dopuszczone do sprzedaży jako produkt bezpieczny dola zdrowia.

Niezrozumiały język

Nawet jeśli chciałeś sprawdzić skład takich chusteczek, to gąszcz skomplikowanych słów, łacińskich nazw, które nic nikomu nie mówią sprawiły, że skutecznie się zniechęciłeś do zagłębiania w ten obcy język. Warto jednak poświęcić temu trochę uwagi, gdyż produkt, którego z takim upodobaniem używają zwłaszcza mamy niemowląt i dzieci okazuje się być szkodliwy, a przestudiowanie jego składu sprawia, że włos na głowie się jeży.

Benzyna w nawilżonych chusteczkach

Przypomnij sobie co się dzieje, kiedy przecierasz skórę niemowlaka? Pozostaje ona idealnie czysta, świeżo pachnąca, gładka. Chusteczek używamy nie tylko do przemycia pupy dziecka, ale też wycieramy nimi jego twarz, rączki. Przeanalizujmy zatem skład by zobaczyć, co siedzi w większości cudownych i tak ułatwiających nam życie wilgotnych chusteczek. Lista składników jest naprawdę długa, co już samo w sobie jest bardzo niepokojące, a już po wstępnym przejrzeniu listy okazuje się, że wiele ze składników, to produkty uboczne benzyny!

Niezdrowa gładkość

Czy wiesz dlaczego skóra po użyciu takiej chusteczki pozostaje gładka, miękka i lśniąca? Cała tajemnica tkwi w parafinie – paraffinum liquidum. Problem w tym, że ciekła parafina pokrywa skórę cieniutką powłoką, która zatyka pory i blokuje drogę, którą wydostają się toksyny, skóra zaczyna się więc dusić. Prowadzi to także do zaburzenia gospodarki hormonalnej.

Kolejny składnik wilgotnych chusteczek: glikol propylenowy należy do środków przeciwpleśniowych. To substancja, która wchodzi w skład m.in. płynu chłodniczego, jest też wykorzystywany do produkcji poliestru, a ty czyścisz nim swoje dziecko! Substancja ta hamuje wzrost komórek skóry, powoduje zapalenie skóry, uszkodzenie nerek i wątroby. Substancji, które wywodzą się wprost z petrochemii jest znacznie więcej: kopolimer kwasu akrylowego, heksanodil, gliceryd kwasu kaprylowego i wiele innych. Z pewnością nie są one bezpieczne, a już na pewno nie obojętne dla skóry i zdrowia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk)