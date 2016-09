UWAGA: Ibuprofen i inne leki przeciwbólowe wywołują choroby serca!

Stosowane przez miliony pacjentów w samej tylko Wielkiej Brytanii środki przeciwbólowe takie jak Ibuprofen mogą być przyczyną chorób serca, wynika z najnowszych badań.

Leki przeciwbólowe takie jak popularny zarówno wśród lekarzy i pacjentów Ibuprofen mogą podwyższyć ryzyko występowania różnych chorób serca. Badania pokazują, że istnieje powiązanie między środkami przeciwbólowymi, a arytmią serca powodującą między innymi niewydolność serca.



Lekarze apelują: nie leczcie gorączki u dzieci paracetamolem i ibuprofenem

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAID) są często przepisywane pacjentom cierpiącym na choroby zwyrodnieniowe stawów. Nowe badania opublikowane przez czasopismo medyczne „British Medical Jurnal” prowadzone były na grupie prawie 10 mln użytkowników leków NSAID między rokiem 2000, a 2010 w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Włoszech.

Pokazują one, że u osób zażywających leki przeciwbólowe i przeciwzapalne przynajmniej przez 14 dni zachodzi o 19 proc. wyższe ryzyko wystąpienia chorób serca w porównaniu do osób, które tych leków nie zażywają.

Ryzyko wystąpienia niewydolności serca powodowane jest siedmioma podstawowymi lekami przeciwzapalnymi, są nimi: diclofenac, ibuprofen, indomethacin, ketorolac, naproxen, nimesuliden, i piroxicam.

Badacze wykazali także, że leki takie jak diclofenac, etoricoxib, indomethacin, piroxicam, and rofecoxib podwajają ryzyko chorób serca przy stosowaniu tych leków w dużych dawkach. Co więcej, indomethacin i etoricoxib przyjmowane nawet w średnich dawkach zwiększają ryzyko niewydolności serca.

„Wyniki badań pokazały, że popularne leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, które można dostać w każdym supermarkecie znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia chorób serca” – powiedział prof. Peter Weissberg z British Heart Foundation.

Uwaga na Nurofen! Zobaczcie, co tabletka zrobiła temu dziecku



„Właściwie to podejrzewaliśmy taki stan rzeczy już od dawna, ale dopiero teraz zostało to potwierdzone w wyniku badań laboratoryjnych. Wiemy teraz, jak wielkie ryzyko niesie ze sobą przepisywanie pacjentom nadmiernej ilości leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Muszą mieć to na uwadze zarówno lekarze jak i sami pacjenci” – ostrzegł prof. Weissberg.