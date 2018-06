UWAGA! "Darmowe loty Ryanairem" - ostrzegamy przed oszustem na WhatsAppie!

Ostrzegamy wszystkich użytkowników aplikacji moblilnej WhatsApp przed "scamem". Oszuści próbują wyłudzić od nich dane obiecując "darmowe bilety na Ryanair".

Jeśli na waszym WhatsAppie (lub też na facebookowym Messengerze) pojawi się wiadomość "Congratulations! You have qualified to obtain 2 Free Tickets!" przesłana rzekomo z konta związane z Ryanairem ostrzegamy przed kliknięciem w nią. Od dłuższego czasu za pomocą takiego właśnie oszustwa próbują w nielegalny sposób pozyskać dostęp do waszych prywatnych danych. Od kilku dniu scam takiej właśnie treści krąży w internecie.

Sprawa jest o tyle poważna, że władze taniego przewoźnika z Irlandii zdecydował się zabrać w niej głos zapewniając, że linie nigdy w podobny sposób nie kontaktowały się ze swoimi klientami, a wszystkie informacje o promocjach, obniżkach i specjalnych ofertach można znaleźć wyłącznie na jego oficjalnych stronach. Dość powiedzieć, że Ryanair żadnego konta na WhatsAppie nie posiada.

Dodajmy, że na WhatsAppie oszuści zachęcają nas do podzielenia się tą informację z 15 kolejnymi osobami, dzięki czemu będą mogli uzyskać dostęp do kolejnych ofiar.

"Proszę uważać na fałszywą promocję WhatsApp oferującą darmowe bilety Ryanair" - czytamy na oficjalnym Twitterze linii Micheala O`Leary`ego. "Ryanair nie jest aktywny na WhatsAppie, a jedyne miejsce, w którym można wygrać loty Ryanair, znajduje się na naszych oficjalnych kontach na Facebooku i Twitterze, z których oba zostały odpowiednio zweryfikowane".

Wszystkim, którzy mieli do czynienia z tym oszustwem polecamy, aby

