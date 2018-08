Upały w Wielkiej Brytanii mogą potrwać nawet do października

Na Wyspach jest w tej chwili cieplej niż kiedykolwiek o tej porze roku. Dla tych, którzy mają już dosyć fali uciążliwych upałów, nie mamy jednak dobrych wiadomości, ponieważ mogą one potrwać nawet do października.

Wiele wskazuje na to, że Wielka Brytania jeszcze przez kilka miesięcy będzie gorącą wyspą, ponieważ meteorolodzy przewidują, że upały mogą potrwać nawet do października.

"Jutro w Londynie słupki rtęci na termometrach będą pokazywały ponad 30 stopni. Na południowym wschodzie będzie jeszcze cieplej, ponieważ temperatura może tam wynieść nawet 32 stopnie. Najcieplejszym dniem nadchodzącego tygodnia będzie jednak wtorek, ponieważ w niektórych miejscach, takich jak Cambridgeshire, Norfolk czy Lincolnshire, termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie C" - powiedział Dean Hall z Met Office.

Jednak już w środę mieszkańców Londynu czeka drastyczny spadek temperatury powietrza, która sięgnie "zaledwie" 23 stopni C. Mimo takiego spadku meteorolodzy twierdzą, że istnieje 55 proc. szans na to, że średnia temperatura dla najbliższych 3 miesięcy będzie kwalifikowała się do najwyższej kategorii. Prawdopodobieństwo, że będzie ona najniższa, wynosi zaledwie 5 proc.

"Prawdopodobieństwo, że średnia temperatura w okresie sierpnia, września i października będzie wyższa niż przeciętna, jest wysokie. Szanse, że temperatura średnia będzie niższa są niewielkie, ale nadal jest to możliwe" - powiedział meteorolog.

Wiele wskazuje więc na to, że w upałach przyjdzie nam się pławić jeszcze do jesieni. Także kontynentalna Europa przeżywa falę morderczych upałów, a w ciągu najbliższych dni synoptycy spodziewają się, że może paść rekord temperatury na kontynencie. Dotychczas najwyższa temperatura wynosiła 48 stopni C i odnotowano ją w 1977 roku w Atenach.

Ekstremalnie wysokie temperatury, które utrzymują się na Wyspach, zbierają swoje śmiertelne żniwo, ponieważ dotąd odnotowano śmierć 650 osób, które zmarły w wyniku upałów. Jednak lekarze ostrzegają, że jeśli nadal będzie tak ciepło, to liczba zgonów może wynieść ponad 1000.