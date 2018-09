UKIP zbije kapitał polityczny na niepowodzeniach Theresy May? Partia opublikowała mocny manifest dotyczący Brexitu

Fot. Getty

Zdaje się, że Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa zwietrzyła swoją szansę na odbudowanie swojego poparcia. UKIP opublikowała właśnie mocny manifest wzywający rządzących nie tylko do „całkowitego i totalnego” wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, ale też do zezwolenia na jedynie „selektywną i ograniczoną” imigrację na Wyspy po Brexicie.

Choć po referendum 2016 r. Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa straciła niemal zupełnie na znaczeniu, to jednego nie można jej odmówić – potrafi ona, jak żadne inne ugrupowanie polityczne na Wyspach, w odpowiednim momencie odwoływać się do emocji wyborców. Kierowana przez Gerarda Battena partia UKIP opublikowała właśnie 17-stronicowy dokument, w którym skrytykowała przyjętą przez rząd strategię negocjacyjną i zaproponowała swoje własne rozwiązania odnośnie przyszłości kraju po marcu 2019 r.

UKIP wezwała do „całkowitego i totalnego" wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tym także do wstrzymania wszelkich wpłat do unijnego budżetu i do zaprzestania przestrzegania jakichkolwiek unijnych przepisów. Jednocześnie Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa zaznaczyła, że nowa polityka imigracyjna Zjednoczonego Królestwa powinna być „selektywna i ograniczona”, a Londyn powinien wstrzymać pomoc dla zagranicy. Jeśli natomiast chodzi o sprawy wewnętrzne, to UKIP zaapelowała do rządu o obniżenie podatków dla obywateli oraz o zwiększenie opodatkowania międzynarodowych korporacji.

- Te posunięcia mają na celu pomoc ludziom, którzy tworzą rdzeń Wielkiej Brytanii: zwykłym pracownikom i podatnikom, bezrobotnym, którzy chcą pracować oraz małym i średnim przedsiębiorcom - powiedział Gerard Batten na dorocznej konferencji UKIP. - Naszym celem jest uczynienie z UKIP partii populistycznej w prawdziwym rozumieniu tego słowa – czyli partii, której polityka jest popularna wśród wyborców – dodał.

Nie da się nie zauważyć, że UKIP próbuje właśnie wykorzystać wpadkę premier Theresy May na szczycie w Salzburgu w celu wzmocnienia swojej pozycji na brytyjskiej scenie politycznej. Skuteczność tego ruchu będzie jednakże uzależniona od dalszych poczynań rządu w sprawie Brexitu.