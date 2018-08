UK: Za szerzenie mowy nienawiści w internecie możesz trafić do więzienia! Walijczyk skazany za publikowanie postów wrogich muzułmanom

Minęły już czasy, w których internet był obszarem absolutnej wolności słowa. W dniu dzisiejszym dobitnie przekonał się o tym Walijczyk Jonathan Jennings, który został skazany na 16 miesięcy więzienia za szerzenie mowy nienawiści w internecie.

Jonathan Jennings nie krył swoich radykalnych poglądów i chętnie dzielił się swoimi pełnymi nienawiści przemyśleniami na portalach takich jak YouTube czy GAB. Walijczyk sądził, że internet to wciąż obszar absolutnej wolności słowa, ale pomylił się, ponieważ już od jakiegoś czasu szerzenie mowy nienawiści w internecie jest na Wyspach karalne.

O poglądach Jenningsa trudno jest powiedzieć cokolwiek poza tym, że są radykalne i wzywają do stosowania przemocy. 34-latek pochodzący z Carmarthenshire jawnie nawoływał internautów do gazowania i sterylizowania muzułmanów. Poza tym uważał, że wszyscy muzułmanie, którzy namawiają wyznawców innych religii do przejścia na islam, zasługują na śmierć.

Jennings nie ograniczał się jednak tylko od szerzenia nienawiści względem muzułmanów. W okresie od marca do sierpnia 2017 r. Walijczyk umieścił także w internecie serię wpisów zachęcających do odbierania życia czołowym postaciom brytyjskiej lewicy. Raz na przykład mężczyzna zaznaczył, że jeśli Jeremy Corbym wygrałby wybory, to byłby pierwszy do tego, żeby go „zJo Cox-ować”. Jennings nawiązał tym samym do morderstwa brytyjskiej posłanki Jo Cox, która została postrzelona i śmiertelnie ugodzona nożem w czerwcu 2016 r. Wcześniej z kolei Walijczyk nawoływał do zabicia Giny Miller, która chciała na drodze legalnej powstrzymać Brexit.

Sędzia Swansea Crown Court nie był wyrozumiały w stosunku do postępowania Brytyjczyka i skazał go na 16 miesięcy pozbawienia wolności. - On nie ograniczał się do wyrażania swoich poglądów, ale wzywał innych do bezkrytycznego zabijania muzułmanów i do podkładania bomb pod meczety. Jennings celował także w społeczność żydowską i wzywał do egzekucji osób publicznych, z których poglądami się nie zgadzał. Wyrok więzienia odzwierciedla powagę dokonanego przez niego przestępstwa – skomentowała decyzję sądu Deb Walsh z Crown Prosecution Service.



