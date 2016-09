Uchodźca nie chce mieszkać w Walii, bo „są tam źli ludzie”

Imigrant z Erytrei, który uciekł do Walii przed prześladowaniami, nie chce już dłużej tam mieszkać, bo przeszkadzają mu jego sąsiedzi.

40-letni uchodźca uciekł z Erytrei do Walii, gdzie zaoferowano mu mieszkanie w mieście Swansea. Jednak teraz twierdzi, że nie chce już dłużej żyć wśród, jak to mówi „złych ludzi”. Jego niechęć wynika z faktu, że do jego mieszkania były już dwa włamania. Ukradziono mu wtedy laptopa, smartfona, ubrania, biżuterię, okulary słoneczne, a nawet jedzenie i kosmetyki.



Miłość czy przestępstwo? Nauczyciel regularnie sypiał z uczennicą!

Erytrejczyk czuł się prześladowany i rozpoczął starania u władz o przeniesienie go w jakieś inne, spokojne miejsce. „On jest bardzo religijnym człowiekiem, nie pije alkoholu i jest bardzo spokojny, dlatego poprosił władze o przeniesienie go gdzieś poza centrum miasta Swansea. Chce być z dala od złych ludzi, którzy go prześladują” – powiedział Kevin Jones, prawnik reprezentujący poszkodowanego.

Policji udało się złapać osobę, która dokonała obu włamań do mieszkania Erytrejczyka. Jest nią 28-letnia Phillipa Turner, która ma na koncie 8 wyroków za kradzieże w sklepach i handel heroiną. W sądzie uchodźca powiedział, że „chce prowadzić spokojne życie” oraz, że nie czuje się bezpiecznie po włamaniach do jego mieszkania.

Miejsce, w którym mieszkał uchodźca, Griffith John St. cieszy się złą sławą w mieście Swansea. „Nie jest to najlepsze miejsce na ziemi, tak naprawdę jest to dziura. Jestem pewien, że każdy kto tu mieszka, chce być gdzie indziej” – powiedział gazecie „Telegraph” jeden z mieszkańców ulicy Griffith John.

Polskie dziewczyny za kółkiem – nie straszni im nawet imigranci z Calais

Erytrea to małe państewko, u wybrzeży zatoki perskiej, które uznawane jest za jedno z najbardziej totalitarnych państw świata. Utworzone w 1991 roku po 30 latach wojny z o niepodległość z Etiopią jest określane mianem państwa – więzienia. W ostatnim czasie z Erytrei uciekło 4 proc. populacji, w większości chrześcijan, którzy stanowią w tym państwie około 63 proc. ludności.