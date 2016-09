Najlpiej wyjaśnione ubezpieczanie samochodu na Wyspach! Polish Express radzi jak ubezpieczyć samochód, wyjaśnia słowa i zwroty używane podczas ubezpieczenia! Załatw sam ubezpieczenie samochodu w UK przez internet i zaoszczędź pieniądze!

Ubezpieczenie samochodu jest w Anglii prostsze niż w Polsce. Wystarczy wypełnić formularz ubezpieczenia przez internet, dokonać opłaty kartą i gotowe! Można nawet za pośrednictwem specjalnych stron, porównać koszt ubezpieczenia w wielu ubezpieczalniach i wybrać to najtańsze. Nikt nie robi oględzin auta, polisa przysyłana jest pocztą, a w międzyczasie można już jeździć ubezpieczonym samochodem. Ubezpieczenie samochodu online ma jeszcze jedną zaletę – jest zwykle tańsze niż to dokonywane u brokera w salonie.Niestety dla wielu Polaków przeszkodą w samodzielnym ubezpieczaniu aut jest niedostateczna znajomość języka angielskiego. Poniżej przedstawiamy jak zrobić samemu ubezpieczenie!

Jak samemu wypełnić ubezpieczenie?

Wybierz ubezpieczyciela – można skorzystać z wyszukiwarki ubezpieczeń samochodowych, która przeszuka i wyceni ubezpieczenia samochodowe z wielu firm np. confused.com lub skorzystać bezpośrednio ze strony ubezpieczyciela – np. Direct Line>> czy ubezpieczenia samochodowe w UK po polsku z Optimal Direct. Warto sprawdzić kilka firm, gdyż ceny ubezpieczeń tego samego auta mogą się różnić nawet o kilkaset funtów! Robienie wycen przez internet nie kosztuje! Wyceny mozna zapisywać, a potem do nich wracać.

Zrób wycenę. Formularz do robienia wycen znajduje się najczęściej pod przyciskiem GET A QUOTE. Po jego nacisnięciu przechodzisz do formularza, który musisz wypełnić, aby dowiedzieć się ile będzie kosztowało ubezpieczenie. Dokonanie wyceny jest darmowe i nie obliguje cię do wykupienia ubezpieczenia, dlatego zrób wyceny we wszystkich znalezionych przez ciebie ubezpieczalniach.

Wypełnienie formularza do wyceny. Pola, które będziesz musiał wypełnić to najczęściej:

O KIEROWCY:

Name, surname – imię, nazwisko

Home number, street, city, postcode – numer domu, ulica, miasto, kod pocztowy

Phone number, mobile number – numer telefonu, numer komórki

Date of birth – data urodzenia

Occupation – zawód

Type of licence – rodzaj prawa jazdy, full – pełne, provisional – tymczasowe

Period licence held – jak długo posiadasz prawo jazdy, najczęściej są tutaj opcje wyboru w latach

Email address – adres email

When do you want cover to start – od kiedy polisa ma być ważna

Additional Drivers – dodatkowi kierowcy – w Anglii samochody ubezpiecza się na osobę, a więc jeżeli samochodem poza tobą będzie jeździć też ktoś inny trzeba tą osobę dopisać do polisy, inaczej nie będzie ubezpieczona.

Have you made any claims in the past 3 years? – czy w ciągu ostatnich 3 lat starałeś się o odszkodowanie z polisy samochodowej?

Have you had any convictions in the past 5 years? – czy w ciągu ostatnich 5 lat miałeś wykroczenia drogowe?

