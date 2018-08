Już tylko rok pozostał na zgłoszenie roszczenia o PPI (Payment Protection Insurance)

Sprawa sprzedaży przez brytyjskie banki PPI, czyli ubezpieczenia od utraty pracy lub płynności finansowej odbiła się szerokim echem na Wyspach. Dzisiaj podano informacje, że swoje roszczenia w sprawie PPI można składać do 29 sierpnia 2019 roku.

Jeśli padliście ofiarą nieuczciwych praktyk banków, które sprzedały wam ubezpieczenie PPI po wygórowanych cenach lub nawet bez waszej wiedzy, to przysługuje wam prawo do odszkodowania. Co prawda wiele osób już się zgłosiło do Biura Rzecznika ds. Finansowych lub do firm pośredniczących takich jak Omni Claim, ale wciąż są nieświadomi swoich praw klienci, którym przysługuje odszkodowanie.

Decyzja Urzędu ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority - FCA) o zakończeniu zgłaszania wniosków o odszkodowanie oznacza, że po godzinie 23:59 dnia 29 sierpnia 2019 roku nie będziecie mogli zwrócić się do swojego banku bądź do Biura Rzecznika ds. Finansowych w sprawie odszkodowania z PPI. Przypominamy, że zwroty PPI dotyczą takich produktów bankowych jak: kredyty prywatne i biznesowe, karty kredytowe, kredyty hipoteczne, raty kredytowe oraz wiele innych.

W swoim założeniu PPI jest ubezpieczeniem, które skierowane jest do osób posiadające kredyty lub inne wymienione wyżej usługi bankowe. Zabezpiecza ono klienta przed nagłą utratą płynności finansowej wynikłą z wypadku, choroby bądź nagłej utraty pracy.

PPI spłaca wtedy za klienta raty pożyczki. Jednak samo PPI nie jest niczym złym, ale to metoda jego sprzedaży wzbudziła szeroki sprzeciw w Wielkiej Brytanii. PPI było sprzedawane po wygórowanych cenach oraz często w sposób nieuczciwy. Sprzedawcy potrafili wmawiać klientom, że wykupienie PPI jest koniecznie, aby kwalifikować się do kredytu, co jest oczywistą nieprawdą.

"Praktyki, jakie stosowali sprzedawcy, były całkowicie nieuczciwe. Najbardziej pokrzywdzone były te osoby, które pracowały jako self-employed i które nie wiedziały, że PPI nie pokryje ich kosztów. W skrajnych przypadkach sprzedawcy w ogóle nie informowali klientów o tym, że będą płacili za PPI" - powiedział Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim, która zajmuje się roszczeniami bankowymi.

Aby skutecznie odzyskać pieniądze od swojego banku lepiej już teraz zacząć kompletować dokumenty i zgłaszać swoje roszczenie. Najlepiej zrobić to poprzez profesjonalną firmę, która ma doświadczenie w skomplikowanym prawie bankowym w Wielkiej Brytanii. Warto się tym interesować, ponieważ w niektórych przypadkach roszczenia mogą być naprawdę wysokie. Tomasz Kowalczyk z Omni Claim mówi o odszkodowaniach wynoszących tysiące funtów.

"Najgorszy typ PPI to ten dodawany od początku do kredytu. Ofiary tego oszustwa płaciły od samego początku odsetki wynoszące 20-25 proc. wartości kredytu, ale zdarzały się przypadki, że dochodziły nawet do 70 proc. Jeśli ktoś miał kredyt na 100 tys. funtów, to PPI kosztowało go od 2 tys. do 7 tys. funtów. W Omni Claim mieliśmy do czynienia z takimi osobami, którym przysługiwały wysokie odszkodowania, ale dowiedziały się o nich zupełnie przypadkiem" - powiedział Kowalczyk.

Dlatego warto raz jeszcze przejrzeć swoją umowę kredytową z bankiem i szukać w niej skrótu PPI bądź wyrażenia Payment Protection Insurance, ponieważ od dzisiaj macie tylko rok na zgłoszenie się w tej sprawie do Omni Claim, które załatwi za was wszystkie formalności związane z odszkodowaniem za PPI.