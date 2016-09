Narzekasz na spóźniający się pociąg do pracy? Musisz wiedzieć, że nie jesteś skazany na rozczarowanie. Można bowiem domagać się zwrotu pieniędzy za podróż z utrudnieniami.

Wzwiązku z tym, że na brytyjskich torach swoje usługi oferuje wielu przewoźników, warunki zwrotu pieniędzy za opóźnione lub odwołane przejazdy mogą mieć różny przebieg. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad, do których stosują się niemal wszystkie firmy transportowe.

Jeśli nasz przewoźnik stosuje się do zasad programu Delay Repay (większość firm kolejowych spełnia ten warunek), w przypadku opóźnień sięgających 30-59 minut, możemy domagać się zwrotu 50% wartości biletu. Kiedy pociąg spóźni się ponad godzinę, możemy liczyć na zwrot całej sumy – 100% wartości biletu.

Kiedy pociąg spóźni się ponad dwie godziny, możemy domagać się również zwrotu całości opłat za bilet w obie strony (jeśli taki posiadamy). Dzięki Delay Repay możemy mieć pewność, że pieniądze za opóźniony przejazd wrócą do nas bez względu na powód opóźnienia (np. strajk).

Gdy jednak okaże się, że firma nie uwzględnia Delay Repay, możemy liczyć na zwroty na „starych zasadach” – w wysokości 50% ceny biletu i to w przypadku opóźnień przekraczających godzinę. Jeśli posiadamy bilet okresowy (np. miesięczny lub roczny), kwota zwrotu wyliczana jest proporcjonalnie do średniego dziennego kosztu przejazdu.

Aby nasza skarga odniosła pozytywny skutek, roszczenie o zwrot pieniędzy musi odbyć się w ciągu czterech tygodni od dnia przejazdu (28 dni). Jak to zrobić? Najprościej wydrukować wzór wniosku dostępny na stronie internetowej firmy obsługującej przejazd lub poprosić o niego w kasie. Dokładnie opisać szczegóły opóźnienia i załączyć do wniosku oryginał biletu. Następnie możemy wysłać naszą prośbę o rekompensatę mailem, tradycyjną pocztą lub złożyć w okienku kasy biletowej i czekać na pozytywny finał sprawy.

Zwrot pieniędzy wypłacany jest w gotówce lub w voucherach, które można wykorzystać na kolejne podróże koleją. Nie musimy być jednak przesadnie uprzejmi. Mamy bowiem prawo odmówić przyjęcia bonów i domagać się gotówki.

Gdy mamy poczucie, iż mimo przysługujących nam praw firma transportowa nie spełniła naszych oczekiwań lub też odrzuciła nasze żądanie, możemy zwrócić się z prośbą o pomoc do instytucji takich, jak Transport Focus (przejazd poza Londynem), London TravelWatch (przejazd w Londynie), które rozpatrzą nasz wniosek i ocenią, czy mieliśmy rację.

Odszkodowania za opóźnienia w przejazdach pociągów to zdecydowanie coś, czym warto się zainteresować. Co ciekawe, jedynie 20% pasażerów spóźnionych pociągów w UK decyduje się na to, by wystąpić z takim roszczeniem. Być może szkoda, zważywszy na to, że pieniądze dość łatwo odzyskać, zaś duże ilości takich zwrotów z pewnością zmobilizowałyby firmy transportowe do traktowania rozkładu jazdy z jeszcze większą powagą.