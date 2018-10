Twardy Brexit może zmniejszyć handel między UK i UE nawet o połowę!

Fot. Getty

Niemieccy eksperci twierdzą, że w ekstremalnym przypadku handel między Wielką Brytanią i Unią Europejską może się zmniejszyć nawet o połowę! Czy zatem tylko Brytyjczycy wierzą jeszcze, że „brak umowy jest lepszy niż zła umowa”?

Kompleksową analizę dotyczącą handlu między Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej po Brexicie w przypadku braku umowy wykonali ekonomiści z Instytutu Ekonomicznego w Kolonii. Niemieccy eksperci nie mają wątpliwości, że scenariusz no-deal będzie dla Londynu katastrofalny, ponieważ może on zmniejszyć obroty handlowe między Wielką Brytanią i członkami Wspólnoty nawet o 50 proc.

Na braku umowy z UE najbardziej straciłyby kontakty handlowe pomiędzy Brytyjczykami i Niemcami. Ekonomiści z Kolonii sądzą, że obroty handlowe między tymi dwoma państwami zmalałyby o niemal 60 proc. w porównaniu z okresem przed Brexitem. Z innymi krajami handel wyglądałby nieco lepiej – na przykład obroty handlowe ze Szwecją zmniejszyłby się „tylko” o ok. 35 proc.

[Nigel] Farage mawiał, że Niemcy będą zdesperowani, by z nami handlować, natomiast ten raport [z Kolonii] pokazuje kłamstwa Farage'a, a jeszcze bardziej katastrofalny wpływ braku porozumienia na nasz handel – powiedział Andrew Adonis popierający organizację Best for Britain. - Zdaje się, że rząd chce nas zepchnąć z klifu, tyle tylko, że siedzimy w Volkswagenie – dodał.

Eksperci Instytutu Ekonomicznego w Niemczech podali w swojej analizie te same argumenty, które podnoszą inni eksperci wypowiadający się na temat no-deal scenario. Brak umowy z UE zmusi Wielką Brytanię do oparcia swojego handlu na zasadach rządzących WTO, a to z kolei wprowadzi spore utrudnienia wynikające z ponownego pojawienia się ceł i innych, pozacelnych barier w handlu. Skurczenie się obrotów handlowych byłoby zatem jedynie efektem wprowadzenia tych nowych barier.