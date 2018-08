Twardy Brexit może być przyczyną łamania praw pracowników z UE

Eksperci ostrzegają, że brak umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może być przyczyną łamania praw pracowniczych.

Opublikowane w zeszłym tygodniu przez rząd techniczne wytyczne, które określają postępowanie w razie braku umowy wyjścia z Unii Europejskiej nie zawierają żadnych informacji o ochronie praw pracowniczych. Mimo tego, że minister ds. Brexitu, Dominic Raab zapewniał, że zostaną one uwzględnione, to tak się nie stało. Wcześniej Raab powiedział, że "większość najważniejszych kwestii" w sprawie wyjścia została ustalona. Dodał, że 3,5 mln osób z krajów Unijnych, którzy żyją w Wielkiej Brytanii otrzyma zapewnienie o gwarancji zachowania pełni praw. To samo tyczy się Brytyjczyków żyjących w krajach Unii.

Raab powiedział, że "nie jest to możliwe, aby 3.8 miliona imigrantów z UE” utraciło prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii po Brexicie, nawet jeśli nie dojdzie do porozumienia z unią".

Mimo słów Raaba, kwestie praw pracowniczych dla osób z krajów Unii Europejskiej nie zostały poruszone w opublikowanym w tamtym tygodniu dokumencie na temat postępowania w razie braku umowy wyjścia z Unii. Nie ma w nim też słowa o prawach imigrantów z UE. Ministerstwo ds. Brexitu nie potwierdziło, w której części dokumentu znajdzie się wzmianka o prawach osób z UE, ani także nie potwierdziło czy w ogóle w przyszłości takie zapisy się pojawią.

Wcześniej w tym roku minister ds. imigrantów, Caroline Nokes mówiła w Izbie Gmin, że system pozwalający składać wnioski o status osoby osiedlonej powinien być "jak najbardziej prosty, przejrzysty i przyjazny użytkownikowi". Status osoby osiedlonej będą mogły uzyskać te osoby, które mieszkają w Wielkiej Brytanii przynajmniej 5 lat. Start rejestracji planowany jest na marzec 2019, ale w tej chwili w niektórych częściach kraju trwają testy aplikacji.

Ostateczna data rejestracji to 30 czerwca 2021 roku, a koszt jego uzyskania dla osoby dorosłej wyniesie 65 funtów, a dla osoby poniżej 16 roku życia 32,5 funta.

Jedyne zapisy w opublikowanym w tamtym tygodniu dokumencie, które odnoszą się do praw pracowników dotyczą praw unijnych przeniesionych do prawa brytyjskiego - np. regulacje czasu pracy. Jednak w tym samym dokumencie pojawia się zapis mówiący, że brak umowy brexitowej może uderzyć w pracowników z krajów Unii Europejskiej, którzy nie będą podlegać jurysdykcji Europejskiej Rady Zakładowej.

Brak kontroli ze strony organów unijnych może być wykorzystany przez kolejne rządy w Wielkiej Brytanii, które będą mogły dowoli zmieniać swoje prawo, które może godzić w pracowników z krajów Unii.