Tusk: Brexit ma być bolesny dla Wielkiej Brytanii NEWS

świat

Zdesperowany Donald Tusk oświadczył, że Brexit powinien być bolesny dla Wielkiej Brytanii, aby inne kraje nie poszły w jej ślady.

Według szefa Rady Europejskiej „śmiertelnie niebezpieczne” dla Europy będzie pozwolenie na „bezbolesne” opuszczenie przez Wielką Brytanię UE. Donald Tusk chciałby przez utrudnienie Zjednoczonemu Królestwu wyjścia z Unii zapobiec efektowi domina, kiedy to inne kraje zainspirowane autonomią Wysp Brytyjskich postanowią również odciąć się od Wspólnoty.

Theresa May rozpoczyna rozmowy z liderami unijnymi

Szef Rady Europy zapowiedział, że przyjmie zdecydowane stanowisko w nadchodzących negocjacjach związanych z Brexitem. Tusk powtarzał swoje groźby dotyczące tego, że wolny handel dla Wielkiej Brytanii będzie tylko wtedy możliwy, gdy zgodzi się ona na swobodny przepływ osób. „Nikt nie powinien karać ani upokarzać Wielkiej Brytanii za to, co nam zrobiła” – powiedział Tusk. Jednak dodał, że wyjście UE nie może być atrakcyjną opcją dla innych krajów, które chcą polepszyć swoją sytuację.

„Nie możemy odtrącić Wielkiej Brytanii, ale nie możemy również dopuścić do tego, by zyskała ona na Brexicie, bo będzie to śmiertelnie niebezpieczne dla Unii” – oświadczył Tusk. Przedstawiciele 27 krajów Wspólnoty mają się spotkać 16 września w Bratysławie, gdzie będą rozmawiać o dalszych postanowieniach w sprawie Brexitu. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May nie zostanie zaproszona.

