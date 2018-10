Turysta z Irlandii zbezcześcił miejsce pamięci na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

Fot: Facebook/Wikimedia Commons

Irlandzki turysta przyznał się do aktu wandalizmu na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Jak donosi serwis internetowy BBC mężczyzna miał wyryć swoje imię na jednej ze ścian w obozie.

Rzeczone zdarzenia miało miejsce w niedzielę, a sprawca został zatrzymany "na gorącym uczynku" przez jednego z ochroniarzy. Dzięki art. 335 polskiego kodeksu karnego mężczyźnie na miejscu można było postawić odpowiednie zarzuty i złożyć wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Fakt ten został potwierdzony przez RTE, irlandzkiego nadawcę publicznego, który otrzymał odpowiednie informacje od miejscowego prokuratora.

38-letni mężczyzna przyznał się do winy. Wyrok w jego sprawie zapadnie i zostanie upubliczniony po rozprawie sądowej, ale dzięki zastosowaniu rzeczonego artykułu sprawca nie będzie musiał wracać do Polski, aby stawić się na rozprawie. Oczekuje się, że proces sądowy potrwa dwa miesiące.

Warto dodać, że całkiem niedawno w miejscu, gdzie wymordowano prawie milion Żydów, doszło do innego bulwersującego incydentu, o którym pisały także brytyjskiego media. Trzy młode dziewczyny przed Bramą Śmierci wykonały gest "sieg heil" z uśmiechem na ustach i pochwaliły się nim na Instagramie.

O sprawie lokalna prokuratura została poinformowała przez władze muzeum. Zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia przestępstwa publicznego propagowania faszyzmu, za co grozi do dwóch lat więzienia oraz znieważenia miejsca pamięci, co zagrożone jest ograniczeniem wolności.

"Decyzją krakowskiego prokuratora okręgowego, jednostką, która prowadzi postępowania w tego typu sprawach, jest prokuratura rejonowa Kraków Krowodrza. Tam finalnie trafią wszystkie materiały" - komentował zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka