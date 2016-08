Turcja pozwala na seks z dziećmi – Trybunał Konstytucyjny obniżył wiek ochronny do 12 lat! NEWS

Turecki Trybunał Konstytucyjny orzekł właśnie, że seks z dziećmi w wieku od 12 do 15 lat nie będzie traktowany jak przestępstwo. Czy z takim prawem, które godzi w podstawowe prawa dzieci, Unia Europejska nadal chce przyjąć Turcję do wspólnoty?

Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą tzw. wieku zgody (minimalnego wieku, od którego osoba niepełnoletnia uznawana jest za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynność seksualną z inną osobą) na prośbę jednego z sądów regionalnych. Ów sąd stwierdził, że obecne prawo nie rozróżnia, czy do czynności seksualnej doszło z dzieckiem kilkuletnim, czy też z nastolatkiem. Sędziowie tego sądu zaznaczyli, że jest duża różnica między np. 4-latkiem, a 14-latkiem.

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do zdania sądu regionalnego i zniósł karalność aktów seksualnych z nastolatkami w wieku od 12 do 15 lat, które na takie akty wyraziły zgodę. A zatem od stycznia 2017 r. w Turcji będzie dozwolony seks nawet z 12-latkiem, który nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości płciowej.

Decyzja tureckiego Trybunału wywołała ostre protesty naukowców i aktywistów działających na rzecz praw człowieka (w tym przede wszystkim dzieci). Eksperci twierdzą, że decyzja sądu otwiera drogę do wielkich nadużyć i do krzywdzenia dzieci. Aktywiści mają jednak jeszcze nadzieję, że orzeczenie Trybunału zostanie skutecznie zaskarżone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

