Trzy miliony imigrantów z UE zostanie zmuszonych do opuszczenia Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Brytyjski minister ostrzega, że miliony obywateli krajów Unii mogą zostać zmuszone do opuszczenia Wielkiej Brytanii, jeśli dojdzie do Brexitu.

Ministrowie w Izbie Lordów zostali zapytani o to, czy obywatele państw Unii, którzy mieszkają obecnie na Wyspach, „zostaną automatycznie uprawnieni do pozostania tutaj”, jeśli w czasie czerwcowego referendum Brytyjczycy zdecydują się opuścić UE. Minister Lord Keen stwierdził, że „obywatele Unii mają prawo do zamieszkania i pracy w innych krajach Wspólnoty. Jednak gdy Wielka Brytania opuści UE, brytyjski rząd zrobi zapewne wszystko, co w jego mocy, by zabezpieczyć korzyści, jakie z tego ma dla swojego kraju, jednak Wielka Brytania nie będzie już miała obowiązku dostosowania się do unijnego prawa”.



Oznacza to, że obywatele państw Unii wraz z Brexitem utracą prawo do legalnego zamieszkania i pracy na Wyspach i od dobrej woli brytyjskiego rządu będzie zależało, czy będą oni mogli zostać w UK. Z kolei eurosceptycy wspierający prężnie kampanię na rzecz Brexitu uznali wypowiedź ministra za „absurdalną” i nazwali rząd „nieodpowiedzialnym”, gdyż „podsyca on tylko niepokój”.

Konserwatysa Peter Bone i założyciel antyeuropejskiej grupy Grassroots Out skrytykował wypowiedź ministra, Lorda Keena: „Szczerze mówiąc, każdy obywatel Unii, który mieszka teraz w Wielkiej Brytanii legalnie, po Brexicie nadal będzie miał prawo tu mieszkać. Sugerowanie, że miałoby być inaczej, jest po prostu absurdalne. To podsycanie niepokoju. Pokazuje to tylko, jak bardzo zdesperowany jest brytyjski rząd i cała kampania na rzecz pozostania w Unii”.

