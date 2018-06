Trwa bezprecedensowy proces - Sąd Najwyższy ustali czy w UK urodziło się pierwsze dziecko... bez matki!

Już wkrótce w Wielkiej Brytanii może okazać się, że urodziło się dziecko, które z prawnego punktu widzenia nie ma i nie miało matki. Jak do tego bezprecedensowego wydarzenia doszło?

W Sądzie Najwyższym Zjednoczonego Królestwa trwa właśnie batalia, która może mieć historyczne znaczenie. Samotny rodzic, który urodził się kobietą, ale po operacji stał się mężczyzną, walczy o to, aby w akcie urodzenia jego dziecka identyfikowano go jako "ojca" lub "rodzica", a nie "matkę" - dodajmy, że z prawnego, a nie biologiczne punktu widzenia. Tym samym jego potomek stałby się pierwszym brytyjskim dzieckiem, który urodziłby się całkowicie bez matki.

Brzmi absurdalnie?

W chwili obecnej brytyjskie prawo wymaga, aby osoba, która urodziło dziecko, była (z legalnego punktu widzenia) określana, jako matka. Mężczyzna nie zgadza się z takim stanem rzeczy i uważa, że doszło do dyskryminacji. Czuje się zmuszony do zarejestrowania się jak matka, co ma naruszać jego prawa człowieka.

Matka-ojciec zwraca uwagę, że obecne regulacje nie przystają do zmian, które zaszły w społeczeństwie. Sędzia w czwartek wysłuchał wstępnej argumentacji prawników reprezentujących mężczyznę i prawników reprezentujących General Register Office podczas przesłuchania w Sądzie Najwyższym w Londynie.

Dodajmy, że to pierwsza sprawa tego typu w historii Wielkiej Brytanii. Jeśli mężczyzna wygra tę sprawę może dojść do zmian w obowiązujących przepisach w tej kwestii. Do tej pory mieliśmy już do czynienia z porodami ludzi transpłciowych, ale nie było jeszcze przypadku, w którym taka osoba naciskała na uwzględnienie "nie-bycia matką" w akcie urodzenia.

Jeśli mężczyzna wygra walkę, dziecko będzie pierwszą osobą urodzoną w Anglii lub w Walii, która nie będzie miała prawnie matki z prawnego punktu widzenia. Kolejna rozprawa będzie miała miejsce we wrześniu. Na czas trwania procesu zdecydowano się utajnić wszelkie szczegóły dotyczące mężczyzny i jego dziecka.