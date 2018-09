TripAdvisor pod ostrzałem: Analitycy twierdzą, że aż 30 proc. recenzji na stronie jest fałszywych

Fot. Getty

TripAdvisor znalazł się w nie lada kłopotach po tym, jak analitycy Fakespot oskarżyli największego na świecie agregatora opinii o przedsiębiorstwach turystycznych o gromadzenie fałszywych informacji. Fakespot twierdzi, że aż 30 proc. recenzji ukazujących się na TripAdvisorze jest fałszywych, ponieważ hotele płacą za nie podstawionym klientom.

TripAdvisor jest największą na świecie stroną turystyczną, na której znajduje się kilkaset milionów recenzji hoteli, restauracji, atrakcji turystycznych oraz touroperatorów. Jednak Jednak, jak donosi Fakespot (firma, która analizuje wiarygodność recenzji wystawianych w internecie), nawet 30 proc. recenzji przedsiębiorstw turystycznych dostępnych na TripAdvisorze jest nieprawdziwych.

Według Fakespot wielu hotelarzy płaci osobom trzecim za wystawianie pozytywnych recenzji za „otrzymane” usługi turystyczne i za ocenianie ich w 5-gwiazdkowej skali. Według analityków, którzy dla oceny wiarygodności recenzji korzystają ze specjalnego algorytmu, najlepiej oceniane hotele typu B&B mają blisko 2 razy więcej fałszywych recenzji niż obiekty oceniane mniej pozytywnie. - Doradzałbym użytkownikom TripAdvisora podchodzić do każdej recenzji z pewną dozą sceptycyzmu – powiedział założyciel Fakespot Saoud Khalifa.

TripAdvisor ostro zareagował na doniesienia Fakespot, twierdząc, że przeprowadzone analizy są „niedokładne i mylące”. - Całkowicie odrzucamy niedokładne i mylące konkluzje [Fakespot]. Przydatność i dokładność treści na stronie TripAdvisor jest czymś, co uczyniło naszą stronę tak popularną wśród setek milionów ludzi. To właśnie dlatego walczymy z fałszywymi informacjami tak zaciekle – powiedział rzecznik TripAdvisora. - Twierdzenia o fałszywych recenzjach opierają się na całkowicie wadliwych technikach. Ich metody są niewiarygodne z jednego prostego powodu: oni nie mają dostępu do technicznej bazy danych potrzebnej do ustalenia, czy recenzja jest fałszywa, czy też nie. My z kolei używamy i używaliśmy tej bazy danych przez ponad dekadę, żeby śledzić miliony recenzji. Jeśli metody stosowane przez Fakespot byłyby w jakimkolwiek stopniu wiarygodne, to byśmy je stosowali. Sprawdziliśmy jak oni dokonują analiz, używając recenzji, co do których wiemy, że są prawdziwe lub fałszywe, a rezultaty, które otrzymaliśmy, okazały się całkowicie niewiarygodne i niedokładne – dodał.

