Transfer zasiłku do Polski. Na co zwrócić uwagę wypełniając formularz U2?

Posiadając zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii z powodzeniem można go transferować do Polski. Aby to jednak zrobić należy wypełnić formularz U2. Na co zatem trzeba zwrócić uwagę?

Formularz U2 wygląda zawsze tak samo, bez względu na to, czy transferujemy zasiłek z Wielkiej Brytanii, czy z każdego innego kraju Unii Europejskiej lub EOG. Fromularz różnić się będzie tylko językiem, a uwagę należy zwrócić przede wszystkim na jego punkt 2.

W punkcie tym znajduje się informacja dotycząca tego, w jakim okresie został przyznany zasiłek, oraz w jakim czasie należy zarejestrować się w polskim urzędzie pracy (lub kraju, do którego zasiłek jest transferowany).

W punkcie 3 znajdują się wszystkie informacje o obowiązkach, a także o restrykcjach związanych z zasiłkiem. Co ważne, w tym punkcie znajduje się też informacja o tym, w jakich okolicznościach zasiłek może zostać zawieszony - np. kiedy podejmujemy zatrudnienie lub nie przyjmujemy oferty z urzędu pracy. Z tego powodu z punktem 3. należy się szczegółowo zapoznać.

Kto wydaje formularz U2?

Formularz U2 wydawany jest przez urząd przyznający zasiłek. W Wielkiej Brytanii jest to Job Centre Plus i to w biurze tego urzędu (lub na jego stronie internetowej) należy szukać formularza U2.

O czym jeszcze pamiętać?

Trzeba też pamiętać, że aby móc transferować zasiłek, to należy zarejestrować się w brytyjskim urzędzie pracy. Następnie należy złożyć deklarację wyjazdu z Wielkiej Brytanii, a wraz z nią prośbę o transfer zasiłku. Dopiero po otrzymaniu zgody na transfer urząd wydaje potwierdzenie w postaci formularza U2.

Po wypełnieniu formularza należy udać się do polskiego Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie należy się zarejestrować. Ostatnim krokiem jest wizyta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdzie przedstawiamy potwierdzenie zgody na transfer zasiłku w postaci wypełnionego formularza U2.