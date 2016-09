Joanna Trojniak miała 29 lat. Chciała zmienić swoje życie i odejść od toksycznego partnera. Niestety, nie zdążyła…



Tragicznej historii Joanny Trojniak ciąg dalszy. 23 marca w Croydon, w Londynie Polka została brutalnie zamordowana przez swojego partnera, Pawła Srokę. 34-letni mężczyzna pchnął kobietę sześciokrotnie nożem kuchennym. W toku dochodzenia ujawniono motywy, jakimi kierował się morderca. 29-letnia kobieta planowała opuścić swojego dotychczasowego partnera, który ją prześladował i obrażał.

Zamierzała wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania i zamieszkać ze swoim bliskim kolegą, z którym pracuje w restauracji Nando`s. Bojąc się reakcji swojego dotychczasowego partnera Polka nie afiszowała się ze swoją decyzją. Bała się, że może dojść do tragedii. I, niestety, doszło do niej.

Sroka dowiedział się o tym przypadkiem, gdy zorientował się, że poczta przychodząca do Trojniak została przekierowana na adres osoby, do której chciała się przeprowadzić. Według ustaleń sądu Polak na wieść o tym miał wpaść w furię i posunąć się do zbrodni. Aby uniknąć kary morderca ranił także siebie, a następnie wezwał policję i uciekł z miejsca zdarzenia.

Niestety, Joanny Trojniak nie udało się uratować. Ale przed sądem prokurator walczy o sprawiedliwość dla zamordowanej. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Utrzymuje, że do zabójstwa doszło w afekcie. Proces wciąż się toczy przed sądem w Bromley Magistrates’ Court.