Theresa May rozpoczyna walkę z dyskryminacją! Polakom będzie się żyło lepiej?

Theresa May zleciła audyt w sektorze usług publicznych. Zebrane informacje mają posłużyć do walki z dyskryminacją na tle rasowym i narodowościowym.

Audyt w sektorze usług publicznych zlecony przez premier May potrwa rok. Kontrola ma pokazać skalę dyskryminacji na tle rasowym i narodowościowym w Wielkiej Brytanii w zakresie dostępu do usług publicznych. Pod lupę wzięte zostaną takie sektory jak m.in. szkolnictwo, sądownictwo, służba zdrowia czy pomoc społeczna.

„Polacy są idealnymi imigrantami dla Wielkiej Brytanii”

Ogłaszając rozpoczęcie audytu Theresa May powiedziała, że pokaże on zapewne „bolesną prawdę” o trawiącej Wielką Brytanię dyskryminacji rasowo – narodowościowej. Ale Brytyjczycy będą się musieli zmierzyć z tymi „palącymi nieprawidłowościami” i pracować nad tym, żeby usługi publiczne dostępne były dla wszystkich sprawiedliwie, bez względu na pochodzenie czy kolor skóry.

- Rozpoczynam dziś audyt, żeby przyjrzeć się różnicom na tle rasowym w dostępie do usług publicznych (…) [Audyt] podkreśli różnice występujące w tym zakresie pomiędzy ludźmi o różnym pochodzeniu i żyjącymi na różnych obszarach – począwszy od służby zdrowia, przez edukację, system opieki nad dziećmi, system opieki społecznej, zatrudnienie i aż do wymiaru sprawiedliwości – powiedziała premier w przemówieniu inaugurującym kontrolę. – Audyt ujawni bolesne prawdy, ale nie powinniśmy przepraszać za rzucanie światła na te niesprawiedliwości. Bo tylko tak możemy sprawić, że ten kraj będzie służył wszystkim, a nie tylko garstce ludzi uprzywilejowanych – dodała May.

Dlaczego Brytyjczyk stara się o Polskie obywatelstwo?

Problem dyskryminacji rasowo – etniczno – narodowościowej trawi Wielką Brytanie od lat. Statystyki pokazują na przykład, że bezrobocie jest o 10 proc. wyższe wśród mniejszości etnicznych, niż wśród białych Brytyjczyków, a dzieci z rodzin o korzeniach karaibskich są 3 razy częściej na stałe wyrzucane ze szkół. Z kolei czarnoskóre kobiety 7 razy częściej trafiają do szpitali psychiatrycznych, a rodziny przynależące do mniejszości etnicznych są niemal 2 razy bardziej narażone na życie w skrajnym ubóstwie.

Polka żyje jak w bajce, ponieważ wyszła za Araba. Jest czego zazdrościć!

- [Audyt] pomoże zrozumieć, na których obszarach występują największe nierówności w zakresie dostępu do usług publicznych (…) Kontrola pomoże znacząco usprawnić te właśnie usługi – powiedział rzecznik rządu.

Czy audyt zlecony przez Theresę May wpłynie także na jakość życia Polaków na Wyspach? Czekamy na Wasze opinie!