Theresa May po raz kolejny tańczy w Afryce, a jej taniec robi się coraz bardziej spektakularny. Nazwano go już „Maybot” [wideo]

fot. You Tube

Theresa May, która przebywa obecnie w Afryce, gdzie udało jej się podpisać pierwszą umowę handlową, jaka obowiązywać będzie po Brexicie, wykazuje olbrzymią wprost determinację do tego, aby nauczyć się afrykańskiego tańca. Jak jednak twierdzą niektórzy… z zadziwiającym skutkiem.

Brytyjska premier już po raz drugi w czasie swojej wyprawy – w celach handlowych – po Afryce zademonstrowała swoje umiejętności taneczne, które w opinii niektórych pozostawiają wprawdzie wiele do życzenia, jednak tego, czego nie można odmówić Theresie May w tym przypadku, to determinacji.

Niewątpliwie wiele osób przecierało oczy ze zdziwienia, gdy brytyjska premier ruszyła do tańca z uczniami jednej ze szkół w Afryce Południowej w tym tygodniu. Zrobiła to wprawdzie nieśmiało, jednak media podchwyciły temat natychmiast.

Niezrażona krytyką Theresa May postanowiła zrobić drugie podejście i wczoraj przyłączyła się bardziej ochoczo do tańca z grupą skautów w Kenii. Jej zaangażowanie w wyczucie rytmu było już dużo bardziej zauważalne, jednak efekt pozostawał wciąż ten sam (wszystkim zainteresowanym polecamy obejrzenie nagrania) w związku z czym Theresa May zyskała rzesze fanów, którzy jej charakterystyczny taniec nazwali „Maybot”.

Mimo wywoływania salw śmiechu premier przyjmuje krytykę z dystansem i przyznaje z uśmiechem, że jej ulubioną piosenką jest „Dancing Queen” zespołu Abba.

Premier May ogłosiła, że ​​Wielka Brytania podpisała pierwszą umowę handlową obowiązującą po Brexicie

Pierwszy taniec Theresy May w Afryce: