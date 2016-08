Terrorysta zaatakował księdza siekierą i próbował wysadzić kościół w czasie mszy NEWS

Dzisiaj w czasie katolickiej mszy 18-letni terrorysta z ISIS zaatakował siekierą 60-letniego księdza i próbował wysadzić w powietrze kościół, w którym modliły się setki wiernych.

18-letni terrorysta podbiegł obładowany ładunkami wybuchowymi do ołtarza w czasie mszy i próbował wysadzić się w powietrze. Do eksplozji nie doszło tylko dlatego, że dżihadysta miał problem z odpaleniem ładunków. Sfrustrowany po nieudanej próbie wysadzenia się w powietrze, rzucił się na 60-letniego księdza siekierą. Do ataku doszło w Indonezji.

Ludzie zgromadzeni na mszy powstrzymali napastnika przed zadaniem księdzu odprawiającemu mszę kolejnych ran i obezwładnili terrorystę, po czym przekazali go policji. Służby znalazły przy młodym fanatyku jego dowód osobisty i flagę ISIS. 18-latek powiedział, że nie pracował sam. 60-letni ksiądz Albert Pandiangan został przewieziony do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W ciągu ostatnich lat w Indonezji, gdzie dominuje islam, doszło do serii ataków na mniejszości religijne.

