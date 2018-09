Terminale płatnicze pobierały DWUKROTNOŚĆ należności z kart debetowych banku Lloyds

Problemy z kartami płatniczymi brytyjskiego banku - jeśli 29 sierpnia płaciłeś kartą wydaną przez Lloyds to z twojego konta mogło zniknąć dwa razy więcej pieniędzy, niż wynosił rachunek!

Jak czytamy na łamach portalu BBC 29 sierpnia w Wielkiej Brytanii miała miejsce awaria systemy bankowego dotycząca klientów banku Lloyd`s. Z kont osób, które tego dnia wykonywały transakacje za pomocą kart debetowych, pieniądze zostały pobrane dwukrotnie. Powodem awarii były problemy z terminalami płatniczymi marki Cardnet. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn ściągały od klientów podwójną należność za dany produkt czy usługę.

Według brytyjskich mediów problem ten mógł dotknąć nawet kilka tysięcy osób w UK, ale przedstawiciele banku zapewniają, że skala awarii była znacznie mniejsza. Problemy z odpowiedniem naliczaniem kwoty obciążenia rachunku miało mniej, niż 5% terminali Cardnet. Dodajmy, że zdecydowana większość błędnie zaksięgowanych transakcji zostało wykonanych kartami Visa.

Przedstawiciele Lloyds Bankng Group i First Data, którzy zarządzają systemem Cardnet nie są pewni do jakiego typu awarii oprogramowania doszło. Rzecz jasna w oficjalnycm komunikacie prasowym przeprosili za całe zamieszanie i zapewnili, że wszystkie pieniądze zostały już zwrócone. Do wtorku 4 września sytuacja miała zostać wyprostowana, ale jeśli ktoś nadal oczekuje zwrotu to radzimy, aby udało się do najbliższej placówki banku i wyjaśnił sprawę.

"Podjęliśmy działania, aby naprawić tę sytuację tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Wszystkich przepraszamy za wszelkie niedogodności" - czytamy w oficjalnym komentarzu rzeczniczki Lloyd`s.