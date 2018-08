Tatuaże powodują raka? Już wkrótce tatuowanie ciała może się okazać trudniejsze

Fot. Getty

Czy tatuowanie ciała może powodować raka? Eksperci Komisji Europejskiej nie mają wątpliwości, że tak, ponieważ rakotwórcze są składniki barwników używanych do wykonywania tatuaży.

Kwestią bezpieczeństwa pigmentów używanych przez tatuażystów na terenie Unii Europejskiej zajęła się jesienią zeszłego roku agencja European Chemicals Agency. Eksperci ECHA przygotowali następnie raport, z którego wynika, iż w tym przypadku potrzebne są dalsze regulacje. Okazuje się bowiem, że barwniki do tatuaży stanowią mieszankę różnorodnych substancji, które albo są uznane za niebezpieczne, albo których skład chemiczny nie jest do końca znany.

Wzrost płacy minimalnej w Polsce do zaledwie 2220 złotych brutto. Polscy pracownicy rozczarowani

Na terenie Unii Europejskiej nie produkuje się na szeroką skalę pigmentów do tatuaży, a większość substancji składowych sprowadza się z Chin i Indii. - Do Unii Europejskiej importuje się dużo barwników, a ludzie, używając ich, nie wiedzą, co znajduje się w środku. To jest bardzo niebezpieczne - powiedział Tony Raita, przewodniczący organizacji Finnish Tattooist Association.

„Moja córka ma szczęście, że żyje” - Matka opowiada o koszmarze, jaki przeżyła 16-latka zepchnięta z mostu przez „przyjaciółkę”

European Chemicals Agency chce wprowadzenia regulacji, które pozwolą lepiej kontrolować zawartość i jakość barwników sprowadzanych na rynek europejski. Poza tym ECHA chciałaby rozpocząć badania nad długotrwałymi skutkami wstrzykiwania pod skórę stosownych pigmentów. - Propozycja ECHA dotyczy około 4 000 substancji – oznajmił Mark Blainey, starszy pracownik naukowy agencji. - Te substancje objęte są innymi przepisami i tam są zabronione do użytku na skórze, dlatego rzecz jasna nie chcemy, by były wstrzykiwane pod skórę – dodał.

Polski minister ma pomysł na nowy podatek - zapłacisz go, jeśli jesteś... singlem!

Eksperci European Chemicals Agency twierdzą,że choć nie ma jeszcze dowodu na bezpośrednią zależność pomiędzy wstrzykniętymi substancjami a rozwojem raka, to istnieje wysokie ryzyko, że zależność taka istnieje. - Zachodzi obawa, że barwniki powodują alergie, a także że wywołują nowotwory oraz uszkadzają DNA. Nie chcemy zakazać tatuowania, ale chcemy się upewnić, że gdy ludzi robią sobie tatuaże, to barwniki są tak bezpieczne, jak to tylko możliwe – dodał.