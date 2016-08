Targować się w sieci? To możliwe. Oto sposoby, jak to zrobić

Wydawałoby się, że w czasach handlu internetowego jedną z największych zalet zakupów “tradycyjnych” w sklepie stacjonarnym jest możliwość zbicia ostatecznej ceny, dzięki targowaniu. Nic bardziej mylnego. Można uczynić to bowiem również w sieci.

Choć zakupy online sprawiają wrażenie wyzbytych “czynnika ludzkiego” podatnego na nasz dar przekonywania i urok osobisty, to tylko pozory. Sprzedawcy internetowi również starają się dostosowywać na bieżąco swoją ofertę w taki sposób, by zachęcić do zakupu jak największą liczbę osób. Oto pięć sposobów na to, by uzyskać najlepszą ofertę sprzedaży podczas zakupów w sieci.

1. Poniedziałki są OK

Sprzedawcy zwykle dostosowują ceny do poziomu popytu w danym momencie. Jeśli więc największy ruch na stronie internetowej ma miejsce w weekendy, można liczyć, że w pierwsze dni kolejnego tygodnia operatorzy sklepu zrobią wiele, by utrzymać poziom zainteresowania. Najlepsze oferty zwykle przydarzają się więc w dni o teoretycznie najmniejszym natężeniu ruchu. Zajrzyj więc na stronę swojego ulubionego sklepu online w poniedziałki, wtorki i środy.

2. Negocjuj na czacie



Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że internetowe okienko, pozwalające na rozmowę z przedstawicielem sklepu stwarza nam możliwość nie tylko uzyskania większej ilości informacji o produktach i sposobach wysyłki. Można się tam również targować dokładnie w taki sam sposób, jak w sklepie stacjonarnym. Nie zawsze się udaje, ale naprawdę warto spróbować.

3. Rezygnacja się opłaca

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu, działy marketingu sklepów internetowych mogą dokładnie śledzić naszą wędrówkę po stronie ich sklepu, a jeśli ociągamy się z kupnem lub rezygnujemy, wtedy podsuwają nam ekstra ofertę, która motywuje nas, by jednak dokonać zakupu. Zabawmy się z nimi w “kotka i myszkę” wrzucając produkty do naszego internetowego koszyka, lecz nie finalizując transakcji zakupu. Dla sprzedawcy jest to wyraźny sygnał, że chcemy kupić produkt, jednak coś odciąga nas od tej decyzji (przypuszczalnie zbyt wysoka cena). W tym momencie możemy spodziewać się tego, że wyskoczy nam wiadomość lub okienko z propozycją 10-20 % rabatu.

4. Kupuj w innych krajach

Ceny produktów w poszczególnych krajach są określane na podstawie popytu na dane produkty, a także, nierzadko, pod względem możliwości finansowych przedstawicieli danego państwa. Czasami może się okazać, że ten sam produkt w innym kraju jest dużo tańszy, nawet w tej samej sieci sklepów online. Dlaczego więc nie spróbować kupić go właśnie tam?

5. Internetowe outlety istnieją

W przypadku dużych sieci handlowych oraz popularnych marek, dużym powodzeniem cieszą się tzw. „Outlet stores”, a więc sklepy, w których producenci ubrań czy sprzętu rtv i agd sprzedają końcówki kolekcji za wyjątkowo korzystne ceny. Okazuje się, że coraz częściej sprzedawcy decydują sie również na outlety internetowe. Nie są one promowane (z wiadomych względów) tak mocno jak „podstawowe” witryny sklepów, jednak możemy je znaleźć wpisując w Google frazę: nazwa sklepu (firmy) z dopiskiem outlet store.

Anna Kaczmarczyk

