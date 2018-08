Szokujące wyniki ankiety: Większości Brytyjczyków nie obchodzi już to, jak i kiedy dojdzie do Brexitu. ”Chcą, żeby było już po wszystkim”

Fot. Getty

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Deltapoll wynika, że o ile brytyjscy politycy dwoją się i troją, by wynegocjować najlepsze możliwe warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to społeczeństwo pozostaje w tym względzie w większości obojętne. Aż 60 proc. Brytyjczyków nie obchodzi, kiedy i na jakich zasadach dojdzie ostatecznie do Brexitu, ponieważ chcą oni, by „było już po wszystkim”.

Deltapoll – instytucja, która zajmuje się badaniem opinii społecznej, zadała 2 047 Brytyjczykom pytanie następującej treści: „W jakim stopniu zgadzasz się lub się nie zgadzasz z następującym twierdzeniem: Obecnie nie dbam już o to, jak i kiedy opuścimy Unię Europejską, chcę tylko, żeby było już po wszystkim i żeby się to stało”. I wbrew temu, co można by przypuszczać, Brytyjczycy odpowiedzieli w większości twierdząco na tak postawione pytanie, pokazując, że są już zmęczeni ciągłymi spekulacjami dotyczącymi warunków opuszczenia Wspólnoty.

Odpowiedzi osób ankietowanych zostały podzielone ze względu na ich stosunek do Brexitu w trakcie referendum oraz preferencje polityczne. I tak za wyjściem z Unii niezależnie na jakich warunkach opowiedziało się:

- 75 proc. zwolenników Brexitu (23. proc. było przeciwnych);

- 76 proc. zwolenników Brexitu, którzy są wyborcami Partii Konserwatywnej (21 proc. było przeciwnych);

- 75 proc. zwolenników Brexitu, którzy są wyborcami Partii Pracy (24 proc. było przeciwnych);

- 48 proc. przeciwników Brexitu (47 proc. było przeciwnych);

- 58 proc. przeciwników Brexitu, którzy są wyborcami Partii Konserwatywnej (35 proc. było przeciwnych);

- 42 proc. przeciwników Brexitu, którzy są wyborcami Partii Pracy (53 proc. było przeciwnych);

Ogółem za opuszczeniem Unii Europejskiej niezależnie kiedy i na jakich warunkach opowiedziało się 60 proc. ankietowanych, a przeciwnych było 34 proc. Podsumowując wyniki badania dyrektor Deltapoll Joe Twyman zauważył, że szczegółami dotyczącymi warunków wyjścia z Unii Europejskiej interesują się przede wszystkim politycy i dziennikarze, natomiast dla zwykłych ludzi jest to znacznie mniej ważne. - Wyniki tego badania pokazują, że dla wielu ludzi, a zwłaszcza dla tych, którzy głosowali za Brexitem, dokładne szczegóły dotyczące negocjacji nie są ważne. O ile politycy i komentatorzy z każdej strony sceny politycznej analizują, debatują i dyskutują o drobnych szczegółach Brexitu, o tyle większość Brytyjczyków chciałaby to już mieć za sobą i chciałaby to mieć załatwione najszybciej, jak to tylko możliwe – podsumował rezultaty ankiety Twyman.

