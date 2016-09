Szokująca reklama: Niemcy zachęcają kobiety nie-muzułmanki do noszenia hidżabów! [wideo]

Polityczna poprawność w Niemczech sięgnęła zenitu – wyemitowana właśnie reklama zachęca kobiety nie-muzułmanki do noszenia hidżabu. Reklama zachęca Niemców do tolerancji i do sięgania po inne wzorce kulturowe.

Trudno jest uwierzyć w to, co widzi się na ekranie. Wysoka blondynka, której włosy przykrywa częściowo delikatna chusta, mówi:

„Turczynki noszą hidżab. Ja też! Jest piękny!”

Dalej pojawiają się napisy: „Ciesz się różnorodnością. Postaw na tolerancję”. Z kolei na samym końcu dowiadujemy się, że reklama została częściowo wyprodukowana ze środków UNESCO.

Reklama trwa tylko 18 sekund, ale jej przekaz jest piorunujący. Otóż aby walczyć z rasizmem i ksenofobią Niemki powinny się upodabniać do muzułmanek. Zgodnie z przekazem reklamy „postawić na tolerancję” oznacza upodobnić się do ludzi o odmiennej kulturze. Ale ten rodzaj rozumowania trudno jest wytłumaczyć, dlatego trudno się dziwić, że tuż po publikacji nagrania, w sieci pojawiła się względem niej lawina wrogich komentarzy.

Trudno powiedzieć, czy reklama zachęcająca Niemki do noszenia hidżabów jest reakcją na ostatnie napięcia w społeczeństwie odnośnie swobodnego kultywowania przez muzułmanów swojej kultury i kryzysu imigracyjnego. Przypomnijmy bowiem, że kilka dni temu, w dniu rozpoczęcia Festiwalu Światła, właściciel jednego z pubów w Bielefeld wyprosił z lokalu muzułmankę, która odmówiła odsłonięcia twarzy, a w tyj samym mniej więcej czasie w przygranicznym Budziszynie neonaziści starli się z imigrantami mieszkającymi w miejscowym ośrodku dla uchodźców.

