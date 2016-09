Szokująca metamorfoza: Od półnagiej modelki z „The Sun” do zagorzałej muzułmanki flirtującej z ISIS!

Jak bardzo człowiek może się zmienić w ciągu kilku lat? Przykład Kimberley Miners pokazuje, że bardzo. Jeszcze do niedawna 27-latka pozowała topless dla tabloidu „The Sun”, a teraz jest wierna przykazaniom wiary muzułmańskiej i flirtuje z bojownikami ISIS.

Metamorfoza 27-letniej obecnie Kimberley Miners jest szokująca – do niedawna drobna blondynka zajmowała się pozowaniem topless, a teraz nosi ona tradycyjny strój muzułmański i praktykuje islam. Jeszcze jakiś czas temu zdjęcia półnagiej Kimberley można było zobaczyć na 3 stronie tabloidu „The Sun”, a teraz kobieta ledwo co pokazuje na ulicy twarz.

- Z fotomodelki stałam się kimś zupełnie innym. Ale to dało mi do myślenia: Ludzie mają w d***e to, że nie mam nic na sobie, ale jak tylko założę muzułmańską chustę, to jestem od razu posądzana o ekstremizm – powiedziała w jednym z wywiadów Miners. Dawna topmodelka przyznała także, że dzięki islamowi zaznała wreszcie spokój.

Ale związki Kimberley Miners z islamem wcale nie są takie niewinne. Wiadomo jest, że 27-latka utrzymuje za pomocą Facebooka kontakty z ekstremistami rekrutującymi muzułmanów do walki w szeregach tzw. Państwa Islamskiego oraz że popiera ona powstanie kalifatu na Bliskim Wschodzie. – Żołnierz walczący o wolność zawsze jest nazywany terrorystą – napisała raz Kimberley na swoim profilu na portalu społecznościowym.

Nad 27-letnią, byłą fotomodelką, zbierają się właśnie czarne chmury, ponieważ jej osobą zainteresowała się już brytyjska służba bezpieczeństwa (MI5). Miners została już powiadomiona, że jeśli nie zerwie kontaktów z osobami podejrzewanymi o ekstremizm, to zostanie aresztowana.