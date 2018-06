SZOK! Porwali, zgwałcili i porzucili - dwójka zwyrodnialców z Polski skazana!

Fot: Northamptonshire Police

Zapadł wyrok w sprawie dwóch Polaków, którzy porwali, a następnie brutalnie zgwałcili kobietę. Sąd nie miał dla nich litości i wydał wyrok sięgający 10 lat pozbawienia wolności.

Jak czytamy na łamach serwisu "ITV News" do rzeczonych wydarzeń doszło w Northampton, w październiku 2017 roku. Dwójka Polaków, 27-letni Adama D. i 24-letni Sebastian F. przed wejściu do pubu Charles Bradlaugh przy Earl Street upatrzyło swoją ofiarę. Mężczyźni podstępem zwabili kobietę do swojego samochodu udając taksówkarzy, a następnie ją porwali.

Jak się później okazało kobieta nie mieszkała w Northampton i zupełnie nie znała miasta. Napastnicy potrafili to wykorzystać. Zastraszona została wywieziona w nieznane jej miejsce, a następnie brutalnie zgwałcona. Później wyrzucili ją na ulicy i po prostu odjechali. Zmaltretowana i przerażona kobieta przez kilka następnych godzin znajdowała się w szoku. Zanim wezwała policję po prostu siedziała przy drzwiach pobliskiego domu.

Policji znalezienie sprawców zajęło miesiąc. Po tym, jak trafili do aresztu, udało się zebrać materiał dowodowy, dzięki któremu skazano D. i F. na karę dziesięciu lat pozbawienia wolności. "Była niezwykle odurzona i nie była zdolna do wyrażenia jakiejkolwiek zgody lub oporu. Została potraktowana jak kawał mięsa, a zachowania jej prześladowców było haniebne" - argumentował sędzia Tregilgas-Davey, zwracając uwagę, że mężczyźni wybrali się pod Charles Bradlaugh na "polowanie".

W Northampton Crown Court Polacy tłumaczyli się, że kobieta z nimi wyraźnie flirtowała i sprawiała wrażenie "chętnej".

"To był naprawdę przerażający atak na wrażliwą młodą kobietę. Jestem zachwycony, że sprawiedliwości stało się zadość" – skomentował decyzję sądu sierżant Johnny Campbell, który prowadził tę sprawę. Brytyjski policjant podkreślił również niezwykłą odwagę, którą wykazała się ofiara najpierw podczas dochodzenia, a później w trakcie procesu.