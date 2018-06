SZOK: Nastolatek zagłodzony na śmierć przez matkę, babcię i siostrę! „Wyglądał jak ofiara nazistowskiego obozu koncentracyjnego” - usłyszał sąd

18-letni Jordan Burling został zagłodzony na śmierć przez najbliższą rodzinę - matkę, babcię i siostrę. Nastolatek skonał w męczarniach na nadmuchiwanym materacu, cierpiąc z powodu ostrego zapalenia oskrzeli i okrutnych odleżyn, które odsłoniły jego mięśnie, stawy i kości.

Jordan Burling był zwykłym nastolatkiem, który do 16 roku życia uczęszczał do szkoły publicznej. Kłopoty z chłopakiem zaczęły się dopiero po tym, jak jego matka, 45-letnia Dawn Cranston, zabrała go ze szkoły i postanowiła uczyć go w domu. Od tego czasu stan zdrowia Jordana znacznie się pogorszył, tak że chłopak przestał normalnie jeść i chodzić.

18-latkiem, poza matką, opiekowała się babcia, 70-letnia Denise Cranston i siostra, 25-letnia Abigail Burling. Jednak z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn żadna z kobiet nie szukała dla Jordana aktywnie pomocy – chłopak nie był pod żadną opieką lekarską i nie otrzymywał żadnych leków.

Kilka ostatnich tygodni życia Jordana Burlinga można określić tylko jednym słowem – koszmar. Chłopakowi, który ważył ok. 40 kg i który nie miał siły, by o własnych siłach chodzić, zrobiły się bolesne odleżyny, które odsłoniły jego mięśnie, stawy i kości. Dodatkowo, z powodu niedożywienia, nastolatek nabawił się ostrego zapalenia oskrzeli, które nie pozwalało mu normalnie oddychać.

Lekarze, po których zadzwoniła matka Jordana, gdy ten znajdował się już w stanie agonalnym, stwierdzili, że nastolatek wyglądał jak „ofiara nazistowskiego obozu koncentracyjnego”. 18-latek udusił się na skutek ostrego zapalenia oskrzeli.

Wszystkim trzem kobietom może zostać postawiony zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Dodatkowo Dawn Cranston usłyszy zarzut ukrycia ciała martwego niemowlęcia, które w trakcie interwencji ratowników medycznych zostało znalezione w plecaku.

Historia Jordana Burlinga przypomina historię Daniela Pełki – kilkuletniego chłopca z Polski, który był głodzony w UK przez swoich rodziców. Chłopiec bywał tak głody, że w szkole kradł kolegom kanapki i wygrzebywał resztki jedzenia z koszy na śmieci.