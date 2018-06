SZOK! EasyJet odwołał lot, bo niektórzy pasażerowie "pomylili samolot z klubem nocnym"

Linie lotnicze EasyJet zostały zmuszone do odwołania lotu z Bristol Airport do czeskiej Pragi. Powód? Zachowanie pewnej grupki pasażerów, która pomyliła pokład szykującego się do startu samolotu z klubem nocnym.

W miniony piątek maszyna latająca w barwach brytyjskich tanich linii lotniczych miała lecieć z angielskiego Bristolu do stolicy Czech, Pragi. Dla części 140 pasażerów miał to być weekendowy wypad na imprezę to jednego z najpiękniejszych miast w Europie. Niestety, nieco zbyt wcześnie zaczęli się bawić, czy raczej - "tankować".

Owa grupka już po samym wejściu na pokład samolotu zaczęła zachowywać się w bardzo "zabawowy" sposób, mówiąc oględnie. Szczegółów nie zdradzono, ale personel pokładowy wszelkimi sposobami próbował ich uspokoić powołując się na bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Jednak, okazało się to po prostu niemożliwe. Wezwano więc policję, aby uporała się z pijanymi imprezowiczami.

Oficerowie Avon and Somerset Police szybko zabrali się do roboty i sprawnie spacyfikowali towarzystwo. Jeden z uczestników praskiej wycieczki, mężczyzna w wieku 32-lat, został na miejscu aresztowany, a reszta została usunięta z pokładu. Niestety, z powodu całego tego zamieszania lot do Pragi został... odwołany! Ponad sto osób ucierpiało z powodu głupoty niewielkiej grupki - nie bójmy się nazwać rzeczy po imieniu - idiotów.

Przedstawiciele Brisol Airport za pośrednictwem swojego Twittera wydali następujące ogłoszenie:

Disappointing behaviour of a few who ruined a Friday flight from #BristolAirport, not just for their mates, but for the 140+ who's flight was cancelled as a result of their follow-up actions. It's an aircraft - not a nightclub. #Respect#Families#CabinCrew#DrinkResponsibly — ASP Bristol Airport (@ASPAirport) 2 czerwca 2018

Nic dodac, nic ująć.