SZOK: Brytyjscy rasiści biją już nawet Szkotów!

Szkot, Christopher Baxter został pobity w angielskim miasteczku, ponieważ… nosił kilt.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Tideswell w Anglii. Baxter twierdzi, że najpierw napastnicy szli za nim, aż w końcu go zaatakowali i brutalnie pobili zostawiając poranionego na pastwę losu. Tuż przed pobiciem napastnicy powiedzieli noszącemu tradycyjny szkocki kilt Baxterowi, że „nie lubią Szkotów”.

Christopher Baxter, który urodził się w Szkocji i niedawno przeprowadził się do Anglii, twierdzi, że został zaatakowany za to, że dumnie nosił kilt, który jest symbolem jego narodu. W dotarciu do szpitala pomógł Christopherowi jego kolega.

Baxterowi zostały założone szwy i opatrunki, lekarze opatrzyli mu też niebezpiecznie krwawiące ucho. Christopher zrobił sobie zdjęcia, żeby móc uświadomić ludziom, że rasizm w Anglii nadal istnieje i jest dużym problemem już nie tylko w stosunku do imigrantów z Unii Europejskiej, ale nawet do obywateli Zjednoczonego Królestwa.

„W zasadzie, to wszyscy tutaj są bardzo mili. Gdziekolwiek jesteś, czy w pubie, w autobusie czy w sklepie wszyscy są chętni do rozmowy” – powiedział Baxter. Szkot przyjechał do Tideswell w czerwcu tego roku i nawet zdążył się zapisać do miejscowego chóru, ale jego sielskie życie nie trwało zbyt długo…

„Niestety idealny obraz tej okolicy został dla mnie całkowicie zburzony, ponieważ stałem się ofiarą ataku, który został wykonany z premedytacją i pełną świadomością w samym środku miasta” – dodał Baxter.

„Doskonale wiem, że zostałem pobity ponieważ nosiłem kilt. Postanowili mnie zajść o tyłu, zaatakować i w ten sposób wyrazić swój stosunek do takich jak ja. Nawet nie miałem jak się bronić” – mówi mężczyzna.



Policja przyznała, że otrzymała zgłoszenie o pobiciu Szkota, ale nikt w tej sprawie jeszcze nie został aresztowany, a postepowanie jest w toku.