Szok: 4-latek zrzucony z mostu jak worek ze śmieciami! [wideo]

Niektórzy dorośli powinni mieć bezwzględny zakaz zbliżania się do dzieci. Na nagraniu, które właśnie pojawiło się w sieci, widać, jak dorosły mężczyzna zrzuca z mostu kolejowego 4-letniego chłopczyka.

Szokujące wideo nagrał i umieścił w internecie Kaylub Fawley, który wraz z grupą przyjaciół kąpał się nieopodal mostu kolejowego. Na nagraniu widać, jak dorosły mężczyzna zrzuca z niego do wody małego chłopca – dziecko leci z kilkunastu metrów i wpada do rzeki plecami. Mężczyzna wyrzuca chłopca tak, jakby był on zwykłym workiem ze śmieciami.

“Dzieci toną w ciszy…” – masz tylko 30 sekund, aby je uratować! Nie jest pewne czy mężczyzna na moście kolejowym jest ojcem dziecka, natomiast wiadomo jest, że w pobliżu całego zdarzenia była jego matka. Kobieta jednak nie zareagowała i nie zapobiegła skrzywdzeniu swojego syna.

Świadkowie incydentu szybko wezwali policję, dlatego zarówno mężczyznę, jak i obecną przy zajściu matkę dziecka udało się zatrzymać i przesłuchać. Chłopcu na szczęście nic się nie stało, ale jego opiekunowie odpowiedzą teraz zapewne za narażenie chłopca na utratę życia lub zdrowia.

Zobacz, jak Anglicy upokarzali dzieci na ulicy [wideo]