Szkolna (?) bójka zamieniła się w masową bijatykę z udziałem około SETKI dzieci!

Na początku wyglądało to na zwykłą bójkę, jakich wiele na szkolnych boiskach czy parkach z udziałem skorych do draki młodych Brytyjczyków. Bardzo szybko przekształciła się jednak w coś, co świadkowie tego wydarzenia nazwali prawdziwym piekłem na ziemi.

Do wydarzenia doszło w okolicach Northumberland Heath, położonych w londyńskiej dzielnicy Bexley. To, co z początku wyglądało na zwykłą bójkę między kilkoma wyrostkami bardzo szybko zamieniło się w regularną bitwę z udziałem dziesiątek osób. W ruch szły noże i kije bejsbolowe, a wszystko to wyglądało jak starcie dwóch rywalizujących ze sobą gangów (policja zresztą nie wyklucza, że tak właśnie było).

Rząd będzie bronił polskich kierowców przed atakami imigrantów w Calais. Uda się?

I nie byłoby może w tej bijatyce nic dziwnego, gdyby nie fakt, że brały w nim udział dzieci w wieku szkolnym! Zdecydowana większość jej uczestników nie miała więcej, niż osiemnaście czy dziewiętnaście lat, ale towarzyszyli im znacznie młodsi chuligani. Najmłodszy z nich miał 11 lat, przynajmniej według doniesień policyjnych. Według niektórych świadków były tam osoby w wieku zaledwie ośmiu lat!

Świadkowie twierdzą, że w bójkę było zamieszana około setka dzieci w wieku szkolnym, czego nie potwierdzają oficjalne raporty Scotland Yardu. “To było istne piekło” – komentuje jedna z osób, która na własne oczy widziała bójkę epickich rozmiarów.

“To wyglądało naprawdę przerażająco. To były tylko dzieciaki. Niektóre jeszcze nie zdążyły przebrać się ze swoich mundurków. Niektóre z nich miały kije bejsbolowe, inne noże, a sporo osób miało twarze zasłonięte kapturami.” Widziano dzieci, które do walki używały betonowych płyt, z których układa się chodniki. Trudno więc dziwić przechodniom, że po prostu uciekali przed szalejącą tłuszczą.

Wzięli sprawy w swoje ręce – mieszkańcy SAMI uporali się z gangiem imigrantów [wideo]

Policja, aby zapanować nad chaosem sprowadziła oddziały z psami. Całą akcję nadzorowano z helikoptera latającego nad okolicą. W sumie aresztowano sześć osób, a dwie odwieziono do szpitala. Ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.