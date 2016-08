Szkockie policjantki będą mogły nosić hidżaby

Hidżab częścią policyjnego munduru? Jak najbardziej! W Szkocji, aby zwiększyć etnicznie zróżnicowanie służb policyjnych zdecydowano się na na uczynienie tradycyjnego muzułmańskiego nakrycia głowy opcjonalną częścią munduru.

Jaki cel ma taka decyzja? Ma to zachęcić muzułmanki, aby chętniej i liczniej wstępowały do policji. Pierwsze przymiarki do zmian w policyjnej garderobie pojawiły się już w czerwcu, gdy na konferencji prasowej przedstawiono założenia nowego programu i zapowiedziano testowanie takiego rozwiązania w praktyce.

Zarządzający zasobami szkockiej policji Peter Blair tłumaczył ten krok chęcią burzenia “niepotrzebnych barier” w procesie rekrutacji. Jak widać testy okazały się udane, bo projekt już wkrótce realizowany będzie w szerszym zakresie.

Eksplozja w Brukseli! Czy to kolejny zamach ISIS?

“Jestem bardzo zadowolony, że mogę ogłosić tę decyzję. Dziękuję za wsparcie zarówno społeczności muzułmańskiej, jak i zaangażowanie funkcjonariuszy policji i wszystkich naszych pracowników” – komentował z kolei Phil Gormley, podkreślając jak ważne jest, aby zróżnicowanie etniczne tych, którzy strzegą porządku było adekwatne do ogólnej dywersyfikacji społecznej.

A ów stosunek policjantów do szkockiej populacji wygląda? Tylko około jeden procent mundurowych można uznać za przedstawicieli mniejszości etnicznych lub religijnych. W całym kraju ten współczynnik sięga 4%. W sumie z 17 tysięcy gliniarzy w Szkocji zaledwie 175 pochodzi z Azji lub Afryki.

Założył portal internetowy, przez który ludzie zapraszają uchodźców do swoich domów

W ubiegłym roku jedynie 127 osób pasujących do definicji etnicznie lub religijnie zróżnicowanych ubiegało się o pracę o takim charakterze. Władze chciałaby, żeby było ich aż 650. Warto dodać, że w Londynie hidżab już od piętnastu lat może być noszony przez funkcjonariuszki.