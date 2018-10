Szkocja uruchomi pomoc dla imigrantów z UE, którzy mają pytania dotyczące swoich praw po Brexicie

Kiedy Agnieszka Jankowiak przyjechała do pracy w fabryce w północno-wschodniej Anglii dzień po wynikach głosowania na temat Brexitu, jej koledzy z pracy głosujący za wyjściem kraju ze wspólnoty europejskiej...

Po wielu miesiącach oczekiwania imigranci z UE mieszkający na Wyspach dostali zapewnienie listowne od Theresy May i Amber Rudd w sprawie zachowania swojego dotychczasowego statusu na Wyspach, jednak wielu...

W poniedziałek brytyjscy ministrowie spotkają się w sprawie ustalenia wysokości kwoty, jaką zaoferują Unii w ramach wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych związanych z Brexitem. Z tego, co sugeruje...

Polsce brakuje rąk do pracy. Co piąta firma w PL zatrudnia Ukraińców i Białorusinów

Polski rząd narzeka na brak rąk do pracy i namawia brytyjską Polonię do powrotu do kraju zachęcając ją niskim poziomem bezrobocia w ojczyźnie oraz relatywnie wysokimi pensjami. Polacy niechętnie jednak...