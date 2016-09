Sześciogodzinny dzień pracy w UK! Czeka nas rewolucja w prawie pracy?

Dobry przykład idzie ze Szwecji. Właśnie tam wiele przedsiębiorstw zdecydowało się zmienić kierat dziennej pracy z ośmiogodzinnego na sześciogodzinny. Jaki był tego efekt?

Dzięki temu ruchowi produktywność pracowników wzrosła, a oni sami stali się szczęśliwsi. Pracowanie przez sześć, a nie przez osiem godzin to sytuacja, w której wszyscy wygrywają. Idea jest prosta – pracować lepiej, odpoczywać więcej. Pracownicy mogący wrócić do domu wcześniej mają więcej czasu dla siebie, swoich rodzin.

Są bardziej wypoczęci, zrelaksowani i po prostu szczęśliwsi, a dzięki temu pracują wydajniej – szybciej, sprawniej, skuteczniej. Dowodzą tego badania prowadzone w szwedzkich firmach, które zdecydowało się wprowadzić to innowacyjne rozwiązanie. Czy wkrótce ten pomysł dotrze także na Wyspy?

Najlepszym przykładem jest centrum Toyoty w Gothenburg, które tę z pozoru rewolucyjną zmianę wprowadziło już… trzynaście lat temu! Wyniki finansowe spółki poszybowały w górę, a załoga, jak się łatwo domyślić był o wiele bardziej zadowolona. “Ośmiogodzinny czas pracy nie jest tak dobrym rozwiązaniem, jak mogłoby się wydawać” – komentuje Linus Feldt CEO Filimundus. “Być skoncentrowanym na konkretnych zadaniach przez całe osiem godzin jest wielkim wyzwaniem. Z drugiej strony brakuje czasu na życie poza pracą”

Coraz więcej brytyjskich pracodawców implementuje takie rozwiązanie, ale póki co nic nie wskazuje na to, żeby stało się stać przyjętym ogólnie standardem. Analizy Agent Marketing z Liverpoolu przyniosły podobne wnioski, co szwedzkie doświadczenia. Co zatem stoi na przeszkodzie, aby stosować je na szerszą skalę?

