Sześć karetek pogotowia odebrało pasażerów z lotniska w Leeds po tym, jak poczuli się źle na pokładzie

fot. Twitter

Sześć karetek pogotowia przyjechało na lotnisko w Leeds po tym, jak czterech pasażerów poczuło się źle na pokładzie samolotu, który przyleciał z Hiszpanii. Na miejscu pojawiła się także policja.

Czterech pasażerów zostało odebranych przez karetki pogotowia z Leeds Bradford Airport z powodu ich złego samopoczucia. Policja, która także przyjechała na lotnisko, poinformowała później, że cztery osoby miały infekcję jelitową, jednak żadna nie wymagała leczenia szpitalnego.

Do niepokojącej sytuacji na pokładzie samolotu Jet2 doszło w sobotę po godzinie 21:45. Jeden z pasażerów feralnego lotu napisał na Facebooku: "Chciałbym tylko powiedzieć, że załoga samolotu świetnie poradziła się z problemem, który pojawił się w trakcie lotu. Uspokajali każdego z pasażerów do samego lądowania. Dziękujemy za dbałość o nasze bezpieczeństwo, zrobiliście fantastyczną robotę".

Rzecznik linii Jet2 powiedział: "Potwierdzamy, że załoga lotu LS298 z Reus do Leeds Bradford Airport zorganizowała karetki pogotowia dla dwóch pasażerów, którzy źle się poczuli. Następnie dodatkowe karetki dla kolejnych dwóch osób, które poczuły się także źle na pokładzie.

Po wylądowaniu zostali oni natychmiast przebadani w karetkach zanim udali się do domu. Wszyscy pozostali pasażerowie opuścili pokład normalnie i dalej kontynuowali swoją podróż. Bezpieczeństwo i opieka nad naszymi klientami jest dla nas priorytetowa".

Joint emergency service response to Leeds / Bradford airport tonight after reports of a number of people falling ill on an in-bound flight. Fortunately nothing more than a sickness bug.