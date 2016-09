Sytuacja na brytyjskim rynku pracy coraz lepsza mimo Brexitu! Ale…

Z najnowszych danych Office for National Statistics wynika, że liczba osób bezrobotnych na Wyspach nadal spada, mimo obaw dotyczących sytuacji gospodarczej w Wielkiej Brytanii po referendum.

Między majem i czerwcem tego roku bezrobocie spadło do 1,63 milionów – wynika z najnowszych danych ONS. Prawie trzy czwarte osób zdolnych do pracy w Wielkiej Brytanii ma zatrudnienie, mimo mało optymistycznych prognoz związanych z Brexitem. W pierwszym miesiącu po referendum bezrobocie spadło do 4,7 procent.

Jak powiedział ekonomista z Hargreaves Lansdown, Ben Brettell: „Brytyjski rynek pracy działa prężnie po referendum, co pokazują najnowsze dane ONS. Jest to jeden z dowodów na to, że nasza gospodarka ma się lepiej niż przewidywano od czerwcowego referendum”. Z kolei John Hawksworth, ekonomista z PwC stwierdził, że najnowsze statystyki „nie pokazują żadnego natychmiastowego negatywnego skutku głosowania w sprawie Brexitu”.

Eksperci: Brytyjska gospodarka nie ucierpi na Brexicie

Office for National Statistics zwraca jednak uwagę na to, że opublikowane dane na temat spadku bezrobocia obejmują okres od maja do czerwca, czyli jedynie jeden miesiąc po referendum. Samuel Tombs, główny ekonomista z Pantheon Macroeconomics ostrzega: „Jeśli przyjrzymy się sytuacji dokładnie, okazuje się, że dzisiejsze dane z brytyjskiego rynku pracy nie są wcale tak stabilne, na jakie wyglądają. Wzrost liczby osób na rynku pracy wynika z nagłego napływu samozatrudnionych. Ponadto rynek zasilają również osoby zatrudnione na niepełny etat, których liczba wzrosła między kwietniem a lipcem o 0,3 procent”.

Z przeprowadzonych niedawno badań wynika również, że pracownicy sześciu z dziewięciu sektorów brytyjskiej gospodarki nie są optymistycznie nastawieni do sytuacji na rynku pracy po referendum w sprawie Brexitu.

Eksperci są pewni: „Nie ma żadnej szansy na to, żeby Polacy zachowali po Brexicie pełnię praw”!

