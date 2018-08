Super oferta TESCO: Zgarnij voucher i oszczędź na tankowaniu samochodu!

Fot. Getty

TESCO postanowiło ulżyć kierowcom i przygotowało wyjątkową ofertę pozwalającą znacznie oszczędzić na tankowaniu samochodu. Oferta będzie ważna niemal do końca sierpnia.

Aby skorzystać z wyjątkowej oferty TESCO wystarczy jednorazowo zrobić zakupy w supermarkecie na kwotę przynajmniej £60. Po przekroczeniu tej sumy klienci TESCO otrzymają specjalny voucher, dzięki któremu będą mogli oszczędzić 10 p. na każdym litrze benzyny.

Dla osób, które wybierają się na wakacje, albo dużo podróżują służbowo, oferta TESCO wydaje się być nie do przecenienia. Dzięki voucherowi kierowcy będą mogli zaoszczędzić kilka funtów na każdym tankowaniu. Matematyka jest tu prosta – jeśli na przykład kierowca zatankuje paliwo na kwotę £50, to zaoszczędzi £5. Kilkukrotne tankowanie samochodu w ciągu wakacji może przynieść oszczędności rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu funtów. A przecież, jak twierdzą entuzjaści programu, zakupy i tak trzeba gdzieś robić.

Super oferta TESCO potrwa od 6 do 26 sierpnia.

