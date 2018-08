Studiuj nie wychodząc z domu dzięki szkolnictwu online

Rozwój technologii daje nam duże szansę na skorzystanie z jej dobroci. Jedną z dużych zalet szerokiego i łatwego dostępu do Internetu jest szkolnictwo online, które jest coraz bardziej popularne wśród Polaków. Na czym polega szkolnictwo online i jakie daje możliwości? O to zapytaliśmy twórcę Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.

Polishexpress: Czy szkolnictwo online zapewnia taki sam dostęp do wiedzy jak jego standardowa odmiana?

Zapewnia lepszy dostęp. Każdy nasz student ma dostęp do wiedzy przez cały czas. Pozwala na to platforma Moodle, na której są umieszczone wszystkie materiały. Jest to platforma edukacyjna dzięki której wykładowcy przekazują cała wiedzę swoim studentom. W odróżnieniu od studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych nagrany wykład czy ćwiczenia są dostępne przez 24/h na dobę więc można do nich wracać w dowolnym czasie.

Wyobraź sobie, że poświęcasz na naukę tyle czasu ile chcesz, i że to Ty dopasowujesz studia do życia zawodowego i towarzyskiego, a nie na odwrót. Brzmi dobrze, prawda?

PE: Czy zdobycie dyplomu w szkole online jest prostsze niż w normalnej szkole?

Program studiów online jest dokładnie taki sam jak studiów niestacjonarnych. Są to pełnowartościowe studia a więc trzeba się naprawdę uczyć. Przewagą jest natomiast to, że dostęp do materiałów ma się przez cały czas. Jest jakiś trudny temat? Możesz odtwarzać zajęcia czy wykłady nawet 20 razy! Żadne studia niestacjonarne czy stacjonarne nie dają takich możliwości!

PE: Czy studiowanie online wymaga większego poświęcenia?

Trzeba pracować systematycznie ponieważ materiałów do nauki na platformie Moodle jest naprawdę dużo. Dzięki temu, że platforma jest dostępna dla naszych studentów 24/7 można łatwo dopasować naukę do życia zawodowego i prywatnego. To od nas zależy kiedy będziemy się uczyć. Może to być dowolna godzina w dzień lub w nocy. Jest za to dużo mniej zjazdów więc nie trzeba co tydzień brać urlopu w pracy. Zmniejszają się także koszty dojazdu i noclegu.

PE: Czy wszystkim udaje się skończyć podjętą naukę?

Na pewno nie wszystkim ponieważ jak na każdych studiach zawsze znajdzie się osoba, która się po prostu nie uczy. Jako uczelnia przykładamy bardzo dużą wagę do jakości kształcenia i nie możemy pozwolić aby naszym dyplomem posługiwał się ktoś kto nie osiągnął odpowiedniego poziomu. Nasi wykładowcy poświęcają bardzo dużo czasu na przygotowanie onlinowych kursów tak aby były ciekawe, zrozumiałe i w przystępny sposób tłumaczyły zawiłości przedmiotu. Jeśli ktoś chce zdać będzie miał do tego wszelkie narzędzia i na pewno ukończy podjęty kierunek.

PE: Czy Wyższa Szkoła Lingwistyczna przeznaczona jest tylko dla Polaków mieszkających w UK?

Studia online to atrakcyjna forma kształcenia, która umożliwia dostęp do naszej profesjonalnej kadry nauczycieli akademickich, oszczędzając czas i pieniądze studenta. Wyjątkowa możliwość zdobycia dyplomu licencjata oraz magisterskiego, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych: dedykowanej temu celowi platformy oraz dodatkowych narzędzi np. wideokonferencji. Uczelnia jest dla wszystkich, którzy chcą studiować a jednocześnie pracować, podróżować, poświęcić się opiece nad dziećmi.

PE: Kim są wykładowcy w szkole?

Nasza kadra to profesjonalny zespół nauczycieli akademickich z doświadczeniem w prowadzeniu edukacji przez Internet. Wykładowcy Wyższej Szkoły Lingwistycznej to także organizatorzy międzynarodowej konferencji MoodleMoot, która jest poświęcona właśnie nauce online. Już od kilkunastu lat nie tylko prowadzimy zajęcia przez Internet ale także uczymy innych jak robić to skutecznie i w atrakcyjny sposób.

PE: Czy wszyscy studiujący z Wielkiej Brytanii?

Mamy studentów z całego świata. Bardzo dużo studentów z Polski, Wielkiej Brytanii ale także Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii i Emiratów Arabskich.