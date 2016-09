Strach tam wchodzić, czyli najbardziej nawiedzone miejsca na świecie

Miejsca, które owiane są złą legendą można spotkać na całym świecie, ale które z nich są tymi najgorszymi? Na hasło dom w którym straszy naszym oczom ukazuje się opuszczona willa schowana za wysokim murem, a jak jest naprawdę?

Świat jest pełen miejsc, które były świadkami dramatycznych wydarzeń, brutalnych morderstw i zabójstw. Zdarzenia te pozostawiły po sobie piętno strachu, z którym nie wszyscy mogą się zmierzyć. Są co prawda na świecie osoby, które z zamiłowania zajmują się poszukiwaniem i docieraniem do opuszczonych fabryk, hoteli czy domów, ale do tych, które chcemy przedstawić nie weszliby nawet najwięksi śmiałkowie.

1.Tower of London

Londyńska Wieża posiada ponad 900 lat historii tortur i egzekucji. Zbudowana została w 1078 roku dla króla Anglii Wilhelma Zdobywcy. W fortyfikacji działo się wiele różnych niewyjaśnionych zdarzeń z pojawianiem się dziwnych postaci włącznie. Jedną z najbardziej znanych był duch Anny Boleyn, żony Henryka VIII, którą król kazał ściąć w 1536 roku. Jej bezgłowe ciało ponoć krąży korytarzach twierdzy oraz w miejscu śmierci królowej.

Inną postacią, którą można spotkać w lochach Londyńskiej Wieży jest duch Lady Jane, zwanej dziewięciodniową królową, która została tam stracona w wyniku walk i intryg o angielski tron.

Jednak najbardziej mrożącą krew w żyłach historia, która rozegrała się w Londyńskiej Wieży dotyczy dwójki małych dzieci, których postacie widywano w całym kompleksie. Podania głoszą, że są to duchy zamordowanych tutaj książąt uznanych za parlament za nieślubne. Pokazują się w białych koszulach nocnych, z grymasem przerażenia na twarzy. Pewnym potwierdzeniem tej legendy jest fakt, że pod schodami w Białej Wieży faktycznie znaleziono dwa szkielety dzieci.

2.Zajazd Ram w Gloucestershire

Zajazd został zbudowany w 1145 roku i początkowo mieszkali w nim księża i robotnicy budujący pobliski kościół Najświętszej Marii Panny. Później przechodził z rąk do rąk oraz był świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń związanych z szalejącą w XIV wieku w Europie zachodniej modzie na „polowanie na czarownice”.

Jednym z nich było spalenie pewnej kobiety w 1500 roku, która uznana za czarownicę została spalona na stosie. Aby uciec przed oskarżeniami schowała się w jednym z pokojów zajazdu. Kiedy ją w końcu znaleziono zawzięcie broniła się przed oprawcami. Dzisiaj z tego pokoju można usłyszeć płacz i szlochanie.

3.Nawiedzony wikariat w Borgvattnet

Borgvattnet to niewielka wioska położona w północnej Szkocji, znajduje się tam zbudowany w 1876 roku wikariat. Doniesienia o duchach pojawiających się w budynku po raz pierwszy pojawiły się w 1927 roku. Zamieszkał tam wtedy pastor Nils Hedlund, który zaczął opowiadać o dziwnych zjawiskach, które miały miejsce w domu. Twierdził, że gdy wychodził na strych to ubrania, które tam się suszyły często były pocięte.

Po Hedlundzie w wikariacie zamieszkał pastor Rudolf Tangden, który widział tam ubraną na szaro staruszkę. Gdy za nią szedł, ta na jego oczach znikała. W kolejnych latach dom zamieszkiwał kolejny pastor – Otto Lindgren wraz żoną. Również oni widzieli dziwne i nie wytłumaczalne zjawiska. Którejś nocy kobieta została obudzona, a przy łóżku zobaczyła trzy siedzące i patrzące na nią staruszki.

Najciekawsze doniesienie pochodzi od kolejnego duchownego. Ksiądz Erick Lindgren prowadził pamiętnik, w którym opisywał zjawiska jakich był świadkiem. Tak jak poprzednicy, widział trzy staruszki oraz znajdywał swoje pocięte ubrania.

Obecnie w wikariacie w Borgvattnet mieści się restauracja oferująca pokoje gościnne. Jeśli ktoś ma ochotę zmierzyć się z tą legendą wystarczy tam pojechać i poprosić o pokój.

4.Biały dom

Jeden z najbardziej znanych domów na świecie, siedziba prezydenta USA też jest miejscem, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Tym razem jest to lepiej opisane, ponieważ doniesienia o zjawiskach niewytłumaczalnych pochodzą od znanych polityków, co można uznać za bardziej wiarygodne (zakładamy oczywiście, że wszyscy politycy są uczciwi i nie kłamią).

Przebywający tam z wizytą premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill mieszkał w sypialni Abrahama Lincolna. Gdy wyszedł po kąpieli z łazienki, zobaczył siedzącego go przy kominku. Tak go to przeraziło, że już nie chciał dłużej tam mieszkać.

Nie tylko premier Wielkiej Brytanii widział szesnastego prezydenta USA. Świadkami obecności jego ducha byli także prezydenci Teddy Roosevelt, Herbert Hoover czy Dwight Eisenhower, a także pierwsze damy: Jackie Kennedy i Ladybird Johnson.

