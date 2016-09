Stawka National Living Wage będzie rosnąć zgodnie z planem? Eksperci czarno to widzą…

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. w Wielkiej Brytanii weszła w życie minimalna stawka godzinowa National Living Wage. Obecnie wynosi ona £7.20 za godzinę pracy, a do 2020 r. NLW ma wzrosnąć do £9. Eksperci studzą jednak emocje i podają, że minimalna stawka godzinowa może wcale nie osiągnąć tego poziomu.

Stawka National Living Wage została wprowadzona przez George’a Osborne’a jeszcze przed referendum ws. Brexitu, a to niestety wiele zmienia. Prognozy gospodarcze dla Wielkiej Brytanii są dosyć niepewne, a w zeszłym miesiącu aż 16 stowarzyszeń handlowych napisało w związku z tym list do Grega Clarka – sekretarza stanu w ministerstwie gospodarki, energii i strategii przemysłowej.

National Living Wage miało polepszyć sytuację najsłabiej zarabiających. Ale jest wręcz odwrotnie…

Stowarzyszenia zwróciły uwagę na fakt, że w obliczu niepewności co do wzrostu gospodarki brytyjskiej po Brexicie, rząd powinien ostrożnie podejść do zwiększania minimalnej stawki godzinowej. Oznacza to więc, że przedsiębiorcy już rozpoczęli lobbowanie za wycofywaniem się rządu z polityki podnoszenia National Living Wage i zapewniania tym samym najsłabiej opłacanym pracownikom na Wyspach finansowego komfortu dla siebie i swojej rodziny.

Kosmiczne koszty życia w Londynie. Brytyjska stolica trzecim najdroższym miastem świata

Emocje w zakresie zwiększania stawki National Living Wage studzi think – tank Resolution Foundation, który twierdzi, że rząd może w najbliższym czasie przystopować wzrost tej stawki. Według prognoz Resolution Foundation stawka NLW może wynieść w 2010 r. nie £9, a £8,70. Choć i tak nie jest to prognoza najbardziej pesymistyczna, ponieważ według innych obliczeń stawka ta może nie przekroczyć £8,20 za godzinę pracy.

Mimo nie najlepszych prognoz, eksperci Resolution Foundation wzywają jednak Theresę May do niewycofywania się z polityki forsowanej przez poprzedni rząd. Analityk Conor D’Arcy twierdzi, że spowalnianie wzrostu National Living Wage może się bardzo źle odbić na budżetach setek tysięcy brytyjskich gospodarstw domowych i może ono zmniejszyć konsumpcję.