Sprawdzony sposób na poznanie prawdy o swoim partnerze lub pracowniku

Czy kiedykolwiek oskarżono cię niesłusznie i chciałeś udowodnić swoją niewinność? Czy podejrzewasz swojego partnera o zdradę albo chcesz dowieść swojej niewinność? Jeśli tak to jest na to badanie wariografem jest rozwiązaniem idealnym dla Ciebie!

Czym jest wariograf? Urządzenie to zwane jest potocznie detektorem kłamstw. To jedno z najważniejszych narzędzi śledczych. Wykorzystywany jest nie tylko w służbach specjalnych, ale również przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa. Wykrywacz kłamstw jest wykorzystywany również bardzo chętnie przez firmy, które za jego pomocą sprawdzają wiarygodność swoich pracowników, aby ustrzec się w ten sposób przed nielojalnymi czy nieuczciwymi osobami.

Badaniu wariografem możemy poddać się na własną prośbę, gdy zależy nam na wykazaniu swojej niewinności, gdy chcemy rozwiać czyjeś wątpliwości co do swojego postępowania. Badaniu możemy poddać również naszego partnera lub partnerkę (za jego lub jej zgodą), jeśli mamy podstawy do oskarżenia jego lub jej o niewierność.

Jak wygląda badanie wariografem?

W czasie badania wariografem tak naprawdę istotna jest nie tylko maszyna, ale również osoba, która je prowadzi. Musi być doświadczona, umieć dobierać pytania, które powinny być na tyle precyzyjne, aby badany rozumiał je w sposób jednoznaczny.

Wariograf rejestruje określone psychofizyczne procesy organizmu człowieka, które oddają emocje badanego oraz jego reakcję na otoczenie. Kluczowa jest analiza tych procesów – dzięki wariografowi możliwe jest dokonanie interpretacji uzyskanych wyników i określenie na ich podstawie związku danej osoby z określonym zdarzeniem.

Na terenie Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich badania wariografem, zarówno w języku polskim jak i angielskim, przeprowadza firma Capital Polygraph Services. Ma ona siedzibę w zachodnim Londynie i oferuje również dojazd do swoich klientów. CPS cieszy się dobrą opinię ze względu na świetnie wyszkoloną kadrę, jaką dysponuje oraz nowoczesny i atestowany sprzęt. To wszystko sprawia, że wykonywane przez nią badania wariograficzne mają wysoką skuteczność.

Warto wspomnieć, że jej założycielką i dyrektorem jest Agata Koziol będąca absolwentką British Polygraph Academy, która jest pierwszą w historii akredytowaną przez British Accreditation Council szkołą poligraficzną w Wielkiej Brytanii. BPA posiada również akredytację przez American Polygraph Association (APA). Agata jest Współzałożycielem i Dyrektorem sieci British Polygraph Network, która zrzesza wykwalifikowanych specjalistów w Wielkiej Brytanii i w skali międzynarodowej. Agata ponadto pełni stanowisko Dyrektora Członków w stowarzyszeniu British and European Polygraph Association (BEPA).

Wariograf w przedsiębiorstwach:



Niestety wiele przedsiębiorców podejmuje decyzję o swojej ochronie przeciwko kradzieży i oszustwom dopiero po odkryciu, że stali się ofiarą. Wiele przedsiębiorstw rocznie traci ogromną część swoich obrotów zatrudniając nielojalnych pracowników. Badania wariograficzne mają na celu wykrycie niekompetentnych kandydatów lub pracowników w twojej firmie, których działalność może powodować finansowe i materialne straty.

Główne cele badań wariograficznych w pracy z kadrami:

- ustalenie uczciwości i lojalności pracownika

- eliminacja ryzyka związanego z niewłaściwym doborem kadr oraz redukcja kosztów związanych z ponowną rekrutacją

- ustalenie działań na szkodę pracodawcy takich jak: kradzież, szpiegostwo handlowo-przemysłowe, sabotaż gospodarczy, defraudacja środków, przekazywanie poufnych danych handlowych konkurencji

- weryfikacja danych uzyskanych od kandydatów do pracy

- ustalenie uzależnień (narkotyki, alkohol, leki itp.) oraz patologii społecznych niepożądanych u kandydata do pracy

- odbudowa zaufania w firmie poprzez eliminację wzajemnej nieufności

- poszerzenie wiedzy o wcześniejszych wydarzeniach/zachowaniach w stosunku do kandytata ubiegającego się o pracę

- nadużycie finansowe roszczeń ubezpieczeniowych

Wariograf i osoby prywatne:



W załatwianiu spraw osobistych lub rodzinnych nie ma nic bardziej irytującego niż sprawy, które nie mogą zostać rozwiązane. W przypadku kiedy zwykła wątpliwość staje się ogromnym problemem, badanie wariograficzne może zagwarantować spokój, jakiego inne środki nie potrafią zapewnić. Biegli prowadzący badania posiadają duże umiejętności interpersonalne, dzięki czemu badanie przebiegnie w sposób komfortowy i bezproblemowy. Czego może dotyczyć badanie:

- fałszywe oskarżenia

- spory rodzinne

- weryfikacja prawdy

- przemocy domowej

- niewierności

- weryfikacji nadużywania narkotyków

Pytania zadawane w trakcie badania są efektem współpracy eksperta przeprowadzającego badanie z klientem i dobrane w taki sposób, aby pokryły całość badanego zagadnienia zgodnie z oczekiwaniami naszego klienta. Bardzo często klient sugeruje pytania, które są modyfikowane tak, aby spełniały normy profesjonalnego badania wariograficznego.

Osoba przechodząca badanie powinna być zdrowa, w przeddzień nie spożywać alkoholu. Ekspert przeprowadzający badania nie będzie pozyskiwał tajemnicy handlowej, służbowej (odnośnie poprzednich miejsc zatrudnienia). Nie będzie poruszał spraw dotyczących religii, wolności seksualnej oraz stosunku do innych ras. Badany będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny. Aby przystąpić do badań osoba zgłaszająca się dobrowolnie podpisuje zgodę na badania. Wartość diagnostyczną wyniku badania określa się na 95-98% – mówi dla nas Agata Koziol z CPS.

Aby uzyskać bezpłatną informację na temat badania wariografem zadzwoń i porozmawiaj z ekspertem lub odwiedź naszą stronę internetową Capital Polygraph Services.

tel. 07932740368

e-mail: [email protected]