Sprawdź horoskop na wrzesień 2016!

BARAN

Wrzesień nie będzie łatwym okresem, gdyż planety tranzytujące w tym miesiącu przez Wasz horoskop, spowodują liczne zawieruchy i burze. Z tego też powodu staną się Barany nerwowe i nadpobudliwe, a w kontaktach z innymi ludźmi możecie bywać kapryśni, złośliwi i nieprzewidywalni. Postarajcie się jednak trzymać nerwy na wodzy i zachowajcie wewnętrzny spokój. Jeśli umiejętnie wykorzystacie nadarzające się okazje—nagłe i niespodziewane zwroty akcji mogą okazać się dla Was doskonałą okazją do zmiany na lepsze.

Towarzyszące Wam napięcia i stresy odcisną się również na relacjach z najbliższymi. W istniejących związkach powieje chłodem, a Wasza opryskliwość przyczyni się do wybuchu awantur i sporów. Niewykluczone, że czekają Was z partnerem ciche dni, jednakże chwila odpoczynku od siebie może w tym miesiącu okazać się bardzo korzystna dla związku. Samotne Barany nie powinny teraz tracić czasu na szukanie swojej drugiej połówki— bardzo mało prawdopodobne, by podjęte przez Was działania przyniosły zadowalające rezultaty.

Chaos i zamieszanie wkradną się także do spraw zawodowych, dlatego realizowanie jakichkolwiek projektów czy przedsięwzięć bez ustalonego wcześniej planu, może być ryzykowne i niebezpieczne. Niezmiernie ważne w tym miesiącu będzie przygotowanie odpowiedniej strategii i wyznaczenie priorytetów. Dobra organizacja pracy pomoże Wam uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i strat. Warto postawić na rzetelność i dokładność, dzięki którym pokonacie napotykane przeszkody, oraz osiągniecie wszystko to, na czym Wam zależy.

BYK

Umysły astrologicznych Byków pracować będą w tym miesiącu na pełnych obrotach— co chwilę wpadać będziecie na jakieś ciekawe pomysły, dzięki którym uda się Wam zaprowadzić w życiu wiele upragnionych zmian. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, by nie zaprzepaścić pojawiających się szans i jak najlepiej wykorzystać nadarzające się okazje. Zwłaszcza początek miesiąca obfitować może w ekscytujące wydarzenia, a sprzyjające okoliczności pozwolą Wam osiągnąć sukces. Kwadratura Plutona z Merkurym w połowie września to moment, w którym warto nieco pohamować swoje porywy i zwolnić tempo. Za wszelką cenę unikajcie w tym okresie udziału w sporach czy zaciętych dyskusjach.

Zodiakalne Byki, tak bardzo zajęte w tym miesiącu wcielaniem w życie swoich pomysłów, mogą zaniedbywać swoich partnerów, co doprowadzi do licznych oskarżeń i pretensji z ich strony. W takiej sytuacji zamiast odpierać zarzuty, lepiej będzie czym prędzej obrócić wszystko w żart, gdyż w innym wypadku— karczemna awantura gwarantowana! Osoby poszukujące swojej drugiej połówki mogą nawiązać we wrześniu nową znajomość, która z czasem ma szansę przekształcić się w poważną i głęboką relację.

Merkury, który w horoskopie zodiakalnych Byków determinuje sprawy finansowe, będzie aż do 22-go września poruszać się wstecz. Z tego też powodu nie jest to dobry moment na zmianę pracy, wchodzenie w ryzykowne interesy, czy zawieranie długoterminowych zobowiązań—tego typu decyzje lepiej odłożyć na inny czas. Osoby prowadzące własną działalność mogą napotykać na drobne przeszkody i trudności w relacjach z pracownikami czy wspólnikami. Pod koniec miesiąca jednak wszystko wróci do normy, umożliwiając Wam dalszą współpracę.

BLIŹNIĘTA

Wrześniowe układy planet w horoskopie astrologicznych Bliźniąt wskazują wyraźnie, że najważniejszym tematem tego miesiąca będzie rodzina, oraz sprawy związane z domem. Jeśli zastanawiasz się nad remontem, zakupem nieruchomości, lub przeprowadzką—nie trać dłużej czasu na zbędne wahania. Możliwe będą w tym miesiącu również znaczące i ważne zmiany w sferze uczuciowej. Kwestie zawodowe mogą co prawda zejść w tym okresie na drugi plan, ale i w tej dziedzinie nie zabraknie Wam ciekawych okazji i możliwości na poprawę swojej sytuacji.

Istniejące związki uczuciowe mają szansę przeżyć we wrześniu odrodzenie. W codziennych kontaktach z drugą połówką górę wezmą uczucia, a nie chłodna logika. Dzięki temu uda się odnaleźć z partnerem wspólny język, a spędzone razem chwile zbliżą Was do siebie i umocnią Waszą relację. Również samotne Bliźnięta nie powinny narzekać w tym miesiącu na brak adoratorów, co stworzy doskonałe warunki do zawierania nowych znajomości.

Mniej istotnym tematem będzie w tym miesiącu praca. Wywiązywanie się z powierzonych zadań przypominać będzie raczej przykrą konieczność, a wymagania przełożonych mogą budzić w Was niechęć i niezadowolenie. Druga połowa września może jednak przynieść znakomite okazje do podreperowania domowego budżetu. Na horyzoncie pojawią się ciekawe oferty i propozycje współpracy, które oprócz korzyści finansowych, dostarczą również wielu powodów do radości.

RAK

Pierwsza połowa września przyniesie zodiakalnym Rakom mnóstwo wspaniałych okazji, by stać się wolnym i niezależnym. To doskonały moment, w którym możecie pozbyć się wszystkiego, co Wam nie służy. Niewykluczone, że wiele osób urodzonych w znaku Raka postanowi w tym miesiącu zainwestować w siebie—udział w kursie czy szkoleniu pomoże Wam zdobyć nowe umiejętności i pozwoli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wydarzenia w drugiej połowie września zmuszą Was do skupienia większej uwagi na sprawach rodzinnych, oraz domowych.

Raki przebywające w toksycznych bądź trudnych relacjach partnerskich mogą podejmować w tym miesiącu decyzje o rozstaniu. Takie postanowienia mogą nie być dla Was łatwe, jednakże pozwolą na uporządkowanie wielu spraw i pomogą przywrócić wewnętrzną harmonię, oraz wiarę w siebie. Osoby samotne zawierając nowe znajomości nie powinny ślepo wierzyć w każde zasłyszane słowo, gdyż wszelkie zapewnienia mogą niebawem okazać się zwykłą manipulacją i kłamstwem.

W pracy astrologiczne Raki będą musiały zmierzyć się z natłokiem obowiązków. Niewykluczone, iż otrzymacie jakieś dodatkowe zlecenia, lub spadnie na Was odpowiedzialność za finalizowanie jakiegoś ważnego projektu. Trzeba będzie zadbać o drobne detale i szczegóły, jednak Wasze wrodzone dążenie do perfekcji sprawi, iż doskonale poradzicie sobie z każdym wyzwaniem. Jeżeli ktoś spod znaku Raka rozważa we wrześniu zmianę pracy, lub otworzenie własnej działalności, nie powinien tracić czasu na zbędne wahania, lecz śmiało wcielić w życie swoje pomysły—opłaci się.

LEW

Życie wielu zodiakalnych Lwów może ulec we wrześniu reorganizacji. Dotychczasowy ład i porządek zostaną zburzone, co zmusi Was do wprowadzenia licznych zmian. Dzięki nim będzie można jednak znacząco poprawić swoją sytuację, a w efekcie—osiągnąć upragniony sukces. Przed Wami przychylny okres na zamykanie przeszłości i rozpoczynanie nowego etapu, dlatego bierne czekanie na rozwój wydarzeń nie jest w tym miesiącu wskazane. Warto wykazać się odwagą i przejąć inicjatywę. Innowacyjne rozwiązania i nowatorskie pomysły pozwolą Wam zdobyć to, czego potrzebujecie do szczęścia.

W istniejących relacjach tematem przewodnim będzie macierzyństwo i wszelkie kwestie związane z dziećmi. Wiele osób urodzonych w znaku Lwa może w tym miesiącu rozważać decyzje o posiadaniu potomstwa, lub podejmować działania mające na celu poprawienie relacji z najmłodszymi członkami rodziny. Osoby samotne, które poszukują swojej drugiej połówki, powinny we wrześniu wykazać się szczególną ostrożnością i cierpliwością. Zawierając nowe znajomości warto wrzucić na luz i dać sobie czas na dogłębne poznanie partnera. Takie podejście pomoże Wam uniknąć bolesnych rozczarowań.

Wrzesień to dla astrologicznych Lwów doskonały moment, by zostać zauważonym i usłyszanym w miejscu pracy. Będzie można zabłysnąć swoją wiedzą, umiejętnościami, czy oryginalnym pomysłem, który ułatwi osiągnięcie wspólnych celów. Warto zaprezentować się z jak najlepszej strony, gdyż Wasze starania zostaną docenione przez przełożonych, oraz współpracowników. Na szczególne powodzenie mogą liczyć w tym miesiącu osoby pracujące w mediach, reklamie, marketingu, oraz wszelkiej maści artyści.

PANNA

Dla wielu osób urodzonych w znaku Panny wrzesień może być bardzo przełomowym momentem. Wszystko to, co jest Wam dobrze znane, okaże się mało interesujące i straci na znaczeniu. Nudzić będą Was rutynowe czynności i dotychczasowy styl życia. Wyjątkowo silnie wzrośnie za to potrzeba próbowania rzeczy nowych i nieznanych. Staniecie się bardziej otwarte i spontaniczne, na skutek czego zdobędziecie się na odwagę, by eksperymentować z tym, co dla Was obce, oraz niezbadane. Chętnie opuścicie swoją strefę komfortu i wyruszycie na poszukiwanie przygody, dzięki czemu uda się Wam radykalnie odmienić swoje życie.

W sferze związkowej zapragną Panny uporządkowania i stabilizacji. Przed Wami okres negocjacji i decydujących rozmów, które pozwolą wyjaśnić sobie wszelkie niedopowiedzenia. Niewykluczone, że postawicie w tym miesiącu sprawy na ostrzu noża, żądając od partnera deklaracji, zapewnień, obietnic i przyrzeczeń. Dzięki temu, wszystko to, co było dotąd nieklarowne, nabierze konkretnych kształtów i formy. Dla jednych z Was będzie to oznaczać wejście w poważną, głęboką relację, dla innych zaś—konieczność podjęcia dalszych prób i poszukiwań.

Pewność siebie i przebojowość wykażą Panny także w dziedzinie zawodowej, gdzie swoim uporem, oraz konsekwencją udowodnią wszystkim wokół, że warto stawiać na swoim. Gotowość do podjęcia ryzyka w połączeniu z wrodzoną nieugiętością pozwoli Wam zrealizować każdy wyznaczony sobie wcześniej cel. Rozpoczęte w tym miesiącu projekty oraz przedsięwzięcia zaowocują sukcesem i dostarczą wielu powodów do radości. Wykorzystajcie wszelkie nadarzające się okazje, by osiągnąć to, na czym Wam zależy.

WAGA

Zodiakalne Wagi będą musiały we wrześniu wykazać się ogromną determinacją, wytrzymałością i uporem. Przed Wami okres pełen napięć, nerwów i stresu. W wielu momentach trzeba będzie podejmować szybkie decyzje i natychmiastowo reagować na zmieniające się okoliczności. Oprócz natłoku spraw bieżących, konieczne będzie także uporządkowanie powstałych niegdyś zaległości. W gąszczu wydarzeń nietrudno będzie się pogubić, dlatego zadbajcie w tym miesiącu o utrzymanie dobrej kondycji i mimo całego zamieszania, nie zapominajcie o odpoczynku.

Towarzyszące Wam we wrześniu rozdrażnienie negatywnie odbije się na relacjach z najbliższymi. W istniejących układach może dochodzić do licznych zgrzytów, oraz awantur, dlatego dołóżcie wszelkich starań, by drobne nieporozumienia nie przeradzały się w poważne i długotrwałe konflikty. Niewykluczone, że z powodu pracy lub nadmiaru obowiązków, czeka Was z partnerem chwilowa rozłąka. Samotne Wagi z kolei będą miały w tym miesiącu wiele okazji do poznawania ciekawych ludzi, jednakże nawiązane teraz znajomości mogą niebawem okazać się dalekie od Waszych wyobrażeń o idealnym związku.

W pracy trzeba będzie zwrócić większą uwagę na współpracowników i wspólników—mogą okazać się nieodpowiedzialni i nie wywiążą się na czas z powierzonych im zadań. Spowoduje to liczne komplikacje i opóźnienia, dlatego lepiej w tym miesiącu wziąć sprawy w swoje ręce i dopilnować wszystkiego osobiście. Wagi, które prowadzą własną działalność, powinny we wrześniu skupić swoje działania na promocji swojego biznesu i pozyskiwaniu nowych klientów. Włożony trud i wysiłek przyniesie w niedalekiej przyszłości znakomite efekty.

SKORPION

Niespodziewane zwroty akcji mogą w tym miesiącu dotykać Skorpionów niemalże na każdym kroku. To, co wydawało się stałe i poukładane, nagle okaże się niepewne. Ten, na kogo można było dotychczas liczyć, rozczaruje i zawiedzie. Na szczęście jednak, wrześniowe wydarzenia zaskakiwać będą również pozytywnie—jeżeli coś dotąd nie funkcjonowało jak należy, raptownie zacznie spełniać Wasze oczekiwania i działać bez zarzutu. Ciągle zmieniające się okoliczności mogą wprawiać wielu z Was w osłupienie i konsternację, ale to właśnie dzięki nim będziecie w stanie jednoznacznie stwierdzić, co tak naprawdę jest dla Was korzystne i dobre.

Osoby będące obecnie w stałym związku mogą mieć tendencje, by stawiać partnerowi zbyt wysokie wymagania. Ciągłe niezadowolenie i niekończące się pretensje, okażą się w tym miesiącu Waszą specjalnością, a to w efekcie może przyczynić się do wielu sprzeczek i konfliktów. Zamiast skupiać się na drobnych niedociągnięciach, warto docenić to, co się ma. Samotne Skorpiony mają w tym miesiącu szansę poznać kogoś wyjątkowego, z kim połączy Was nie tylko głębokie uczucie, ale też wspólne pasje i zainteresowania.

W sferze zawodowej wrzesień może okazać się dla wielu Skorpionów przełomowym momentem. Na horyzoncie pojawią się liczne okazje, dzięki którym będziecie mogli umocnić swoją pozycję w pracy i osiągnąć upragniony sukces. Niewykluczone też, że będziecie w tym miesiącu rozważać powrót do szkolnej ławy—układ planet w Waszym horoskopie może zachęcać do podjęcia nauki, oraz inwestowania w siebie. Korzystne w tym czasie mogą być również wszelkie działania mające na celu finansowe zabezpieczenie Waszej przyszłości.

STRZELEC

Z natury samowystarczalne i zaradne Strzelce mogą mieć we wrześniu trudności, by samodzielnie sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Nieumiejętność poradzenia sobie z niektórymi sprawami spowoduje, że trzeba będzie przełamać wewnętrzne opory i poprosić przyjaciół o pomoc. W efekcie jednak może się okazać, że to Wy służyć będziecie komuś radą i wsparciem, a Wasze problemy zostaną przez najbliższe otoczenie zwyczajnie zbagatelizowane. Pomimo doznanych w tej sytuacji przykrości i rozczarowań, bądźcie dobrej myśli—Wasza wewnętrzna mądrość i życiowe doświadczenie pomogą Wam odnaleźć skuteczne rozwiązania.

Osoby będące w stałym związku staną się podejrzliwe i chorobliwie zazdrosne o partnera. Na każdym kroku węszyć będziecie podstęp i zdradę, a Wasze irracjonalne zachowanie może powodować niepotrzebne kłótnie i spory. Nie pozwólcie na to, by bolesne wspomnienia z przeszłości negatywnie wpływały na Waszą obecną relację i postarajcie się obdarzyć swoją drugą połówkę większym zaufaniem. Takie podejście pomoże umocnić łączącą Was więź i przywróci harmonię. Samotne Strzelce natomiast, nawiązując we wrześniu nowe znajomości, powinny kierować się sercem, a nie opinią otoczenia.

W sferze zawodowej czekają Strzelców w tym miesiącu żniwa. Będziecie zbierać plony swoich dotychczasowych działań, a poczynione wcześniej starania przyniosą wreszcie długo wyczekiwane rezultaty. Nie oznacza to jednak, że będzie można osiąść na laurach—przed Wami pojawią się kolejne szanse i możliwości, dzięki którym będziecie mogli umocnić swoją pozycję. To również wyjątkowo przychylny czas na ustalenie długoterminowych planów związanych z Waszą karierą. Na szczególne powodzenie we wrześniu mogą liczyć informatycy, księgowi, oraz właściciele małych biznesów.

KOZIOROŻEC

Słynące ze swojego zamiłowania do porządku Koziorożce staną się we wrześniu chaotyczne i niezdyscyplinowane, a wszystko to z powodu nagłych i niespodziewanych zmian, które wybiją Was z rytmu. Gwałtowne zwroty akcji sprawią, że wcześniejsze postanowienia i plany będą musiały ulec gruntownym modyfikacjom. Na nic zda się jednak frustracja czy gniew, dlatego zamiast tracić czas na zbędne narzekania, warto wykazać się elastycznością i dostosować się do zaistniałych okoliczności. Tym bardziej, że nieoczekiwany obrót spraw wyjdzie Wam na dobre i otworzy przed Wami zupełnie nowe możliwości.

Koziorożcom będącym obecnie w stałym związku przyjdzie zmierzyć się we wrześniu z wieloma pretensjami i zarzutami ze strony partnera. Płynące pod Waszym adresem oskarżenia dotyczyć będą głównie tego, iż zbytnio koncentrujecie się na sobie, oraz własnych potrzebach. Niestety, wiele w tym będzie prawdy, dlatego dla dobra sprawy postarajcie się czym prędzej załagodzić powstałe nieporozumienia i okażcie bliskiej osobie więcej zainteresowania, oraz czułości. Osoby samotne, które poszukują swojej drugiej połówki, mogą napotkać w tym miesiącu na liczne trudności—Wasza nieufność i przesadna ostrożność skutecznie ostudzą zapał każdego adoratora.

W dziedzinie zawodowej pojawią się szanse dodatkowego zarobku, co będzie doskonałą okazją do podreperowania swoich finansów. Otrzymana propozycja może wiązać się z koniecznością dłuższego wyjazdu, lub nawet przeprowadzki. Koziorożce, które postanowią pozostać w obecnym miejscu pracy, muszą liczyć się ze zmianą dotychczasowych warunków zatrudnienia. Na szczęście jednak, nowe obowiązki i większa odpowiedzialność pójdzie w parze z wyższym wynagrodzeniem. Niewykluczone również, że czeka Was w tym miesiącu służbowa podróż i częste spotkania towarzyskie.

WODNIK

Astrologiczne Wodniki powinny we wrześniu zająć się porządkowaniem—zarówno otaczającej ich przestrzeni, jak również swojej duszy. Warto zajrzeć w ciemne kąty mieszkania, piwnicy czy strychu i uprzątnąć zbędne przedmioty. Niewykluczone również, że trzeba będzie w tym miesiącu zmierzyć się z własnymi fobiami, stawić czoła różnego rodzaju lękom, lub uporać się z jakimś smutkiem z przeszłości. Wielu z Was będzie także odczuwać w tym okresie wzmożony głód wiedzy, w związku z czym możecie rozważać udział w jakimś kursie czy szkoleniu, które pozwolą zgłębić interesujące Was zagadnienia.

W sferze związkowej wskazane jest we wrześniu zachować trzeźwość umysłu i zdrowy rozsądek. Przez istniejące relacje przetaczać się będą sztormy i burze— zwłaszcza pierwsza połowa września obfitować może w liczne trudności, a towarzyszące Wam wówczas wahania nastrojów sprawią, że ciężko będzie Wam zrozumieć samych siebie. W drugiej połowie miesiąca sytuacja wróci do normy, co pomoże Wam odnaleźć z partnerem wspólny język i pozwoli zawrzeć porozumienie. Samotne Wodniki postawią w tym okresie na niezobowiązujące znajomości i przelotne romanse. I wyjątkowo dobrze na tym wyjdą!

Bardzo dobrą formą wykażą się Wodniki w sferze zawodowej, gdzie zaskakiwać będą wszystkich wokół swoją pomysłowością i nietuzinkowym podejściem do powierzonych im zadań. Możecie okazać się w tym miesiącu prekursorami jakiejś nowej metody, lub inicjatorami poważnych zmian. Będziecie mogli dokonać również wielu usprawnień, ulepszeń i udoskonaleń w miejscu pracy, dzięki czemu zostaniecie obdarzeni szacunkiem ze strony współpracowników, oraz przełożonych. Jedynym zagrożeniem we wrześniu może okazać się konkurencja. Na szczęście jednak, wrodzona intuicja pomoże Wam w porę rozpoznać zagrożenia, co pozwoli uniknąć rozczarowań i strat.

RYBY

Jeżeli ktoś spod znaku Ryb liczył we wrześniu na błogie lenistwo, to może się niebawem bardzo rozczarować. Przed Wami miesiąc pełen ważnych wydarzeń, które wymagać będą pełnej mobilizacji i działania na najwyższych obrotach. Sprawy nabiorą ogromnego tempa, co sprawi, że trzeba będzie sprostać wielu różnym wyzwaniom niemalże jednocześnie. Możecie w tym okresie odnosić również wrażenie, że Wasze życie zatoczyło dziwny krąg—na Waszej drodze może pojawić się ktoś z przeszłości, lub przyjdzie Wam zmierzyć się z konsekwencjami podjętych niegdyś działań.

Doznań i wrażeń z pewnością nie zabraknie też w sferze uczuciowej. Zwłaszcza samotne Ryby mogą liczyć w tym miesiącu na szczęście i powodzenie—Wasze życie towarzyskie rozkwitnie, przynosząc tym samym wiele okazji do nawiązania ciekawych znajomości. Miejcie oczy i serca szeroko otwarte, bo strzała Amora może dopaść Was w najmniej oczekiwanym momencie. Osoby będące obecnie w stałym związku na nudę również nie będą mogły narzekać. Tworzona przez Was relacja może przyjąć we wrześniu zupełnie nową formę, daleką od tradycyjnej.

W dziedzinie zawodowej wiele zodiakalnych Ryb przeżyje odrodzenie. Oprócz tego, że odkryjecie w sobie nowe talenty i umiejętności, do głosu dojdą również pasje i zainteresowania z przeszłości, a na horyzoncie pojawią się liczne możliwości, by zrealizować swoje dawne marzenia. Z nieukrywaną przyjemnością podejmiecie się działań, które kiedyś dostarczały Wam tak wiele zadowolenia i frajdy. To dobry miesiąc, by zmienić pracę, rozpocząć studia, lub otworzyć własną działalność, dlatego wykorzystujcie wszelkie nadarzające się okazje. Dzięki nim uda się Wam osiągnąć upragniony sukces.

