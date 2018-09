Sprawdź, czy znasz dobrze angielską etykietę [quiz]

Premier Theresa May, która była niedawno z wizytą w Arabii Saudyjskiej, na spotkanie z królem tego konserwatywnego kraju zdecydowała się nie zakładać na głowę wymaganej przez islam chusty.

Rodzina królewska ma bardzo sprytny sposób jak potajemnie wjeżdżać i wyjeżdżać z pałacu Kensington!

Jeśli myślicie, że członkowie rodziny królewskiej wyjeżdżają do i z pałacu Kenslington przez główną bramkę, to jesteście w wielkim błędzie. Windsorowie mają na to o wiele bardziej wysublimowany i tajny...